Reparaturen liegen voll im Trend - die Versandreparatur erobert den Reparaturmarkt (FOTO)

Reutlingen (ots) -Schon seit langem sind es nicht mehr nur postmaterielleIdealisten, die sich kritisch mit ihrem Konsum, derRessourcenknappheit und dem eigenen ökologischen Fußabdruckauseinandersetzen. Ein nachhaltiger - pardon - bewussterer Umgang istlängst auch bei Otto-Normalbürgern en vogue und dadurch haben auchReparaturen wieder einen völlig neuen Stellenwert gewonnen.Schließlich sind sie es, die die Lebensdauer eines Gerätes deutlichverlängern können. Doch auch, wenn der Wille zur Reparatur da ist,manchmal ist es gar nicht so einfach, einen Techniker mit dem nötigenKnow-how zu finden. Eine kundenfreundliche Lösung verspricht dieFirma Vangerow in Reutlingen. Sie bietet "Versandreparaturen" an.Elektrogeräte wie Thermomix, MacBook, Camcorder, Rasierer,Staubsauger können eingeschickt werden. Erfahrene Handwerker schauensich die Geräte an und erstellen einen kostenlosen Kostenvoranschlag."Dadurch haben die Kunden kein Risiko", so Reparaturexperte DetlefVangerow. Für Autoschlüssel und Navigationsgeräte hat er einensogenannten Systempreis festgelegt. Fast alle Reparaturen können beidiesen Geräten für 79 Euro durchgeführt werden. Falls es teurer wird,gibt es auch hier einen kostenlosen Kostenvoranschlag. "Verbraucherwollen gerne reparieren lassen, aber der Ablauf muss einfach sein."Diese Erfahrung hat Vangerow immer wieder gemacht. SeineVersandreparatur sieht er als Antwort darauf, dass es in manchenGegenden in Deutschland kaum noch Reparaturbetriebe gibt. Dass vieleWerkstätten schließen müssen, zum Beispiel weil sie keine Technikerfinden, macht ihn traurig. Mit dem Vangerow-Reparaturportal hat erdaher auch eine Plattform geschaffen, auf der sich die letztenReparaturtechniker für Elektrogeräte in Deutschland präsentierenkönnen und auf der Verbraucher Techniker in ihrer Nähe finden. ZumBeispiel für Geräte, die sich nicht so einfach einschicken lassen.Schon seit Jahrzehnten macht sich Vangerow stark für dieReparatur. Kaum einer kennt den Reparaturmarkt in Deutschland so gutwie er. Er ist quasi im elterlichen Elektrofachgeschäft großgeworden, Mitbegründer des Runden Tisch Reparatur, Initiator derReparatur-Revolution und eines Repair Cafés in Reutlingen.www.vangerow.dePressekontakt:Vangerow GmbHUgur TürkogluKeltenstraße 872766 ReutlingenTel. 07127 98 76 - 135marketing@vangerow.deOriginal-Content von: Vangerow GmbH, übermittelt durch news aktuell