Reparatur-Studie 2019 von Clickrepair: Nachhaltigkeit liegt auf Platz 2 bei den Gründen für Handyreparaturen (FOTO)

Hannover (ots) - Clickrepair, der Reparatur-Marktplatz von Wertgarantie, hatzusammen mit Statista eine aktualisierte Smartphone-Reparatur-Studieveröffentlicht. Die robustesten Smartphones kommen dieses Jahr mit derGesamtschulnote 1,6 von Sony: Deren Smartphones verzeichnen die wenigstenSchadenfälle und die geringsten Reparaturkosten. Die beliebten iPhones von Applebelegen im Herstellervergleich den letzten Platz und erreichen eineGesamtschulnote von 2,5.In die Smartphone-Reparatur-Studie fließen Daten von mehr als 1,5 Millionenversicherter Geräte von Wertgarantie ein sowie Ergebnisse aus der aktuellenUmfrage unter 5.000 Smartphone-Nutzern in Kooperation mit Statista. Dabei wurdeneben Schadenwerten von Smartphones auch das Nutzungsverhalten ihrer Besitzerbeleuchtet.Displayschäden sind die häufigsten Schadenursachen67,4 Prozent aller beschädigten Smartphones haben ein defektes Display. Dichtgefolgt von Gehäuseschäden: Bei jedem zweiten Smartphone ist im Schadenfall dasGehäuse betroffen. Kameras werden zu einem Anteil von 7,9 Prozent beschädigt."Erstaunlich dabei ist, dass mehr als ein Drittel aller Smartphones im Laufeihrer Nutzungsdauer einen Defekt erleiden, jedoch nur fast jeder siebte Befragtesein Smartphone im Schadenfall reparieren lässt", sagt Marco Brandt,Bereichsleiter Digital Business bei Wertgarantie.Gründe für eine Smartphone-ReparaturDer meist genannte Grund für eine Reparatur bei Smartphone-Nutzern ist derfinanzielle Aspekt. Fast die Hälfte aller Befragten gaben an, dass eineReparatur für sie günstiger ist als ein Neukauf. Eine weitere tragende Rollespielt der ökologische Aspekt bei Smartphone-Nutzern: Mit 42,5 Prozent belegtdieser den zweiten Platz. "Unsere Studie zeigt, dass Nachhaltigkeit durchaus einwichtiges Thema der Nutzer ist, der Anteil an tatsächlich durchgeführtenReparaturen ist dafür aber noch zu gering", berichtet Brandt.Weitere spannende Ergebnisse sind in der aktuellen Smartphone-Reparatur-Studie2019 zusammengefasst.