Im Reparatur-Check: aktuelle iPhones robuster als Vorgängermodelle

Hannover (ots) -Apple erhöht seine Reparaturpreise. Der Reparatur-Marktplatzclickrepair hat sich im Zuge dessen die aktuellen iPhone-Modellegenauer angeschaut. Wie robust sind die iPhones und wie aufwendigsind die Reparaturen? Die Antworten bietet der aktuelle clickrepairReparatur-Check. Für die Auswertung werden die Daten der vergangenenzwölf Monate von mehr als einer Million Smartphones herangezogen.iPhone-Besitzern, denen das Handy schon einmal kaputt gegangenist, wissen wie kostspielig eine Reparatur werden kann. Das hältApple-Enthusiasten aber nicht vom Kauf ab. Fast 80 Millionenverkaufte iPhones weltweit verzeichnete Apple für das erste Quartal2017. clickrepair, der Reparatur-Marktplatz für Handys undSmartphones, hat bei Reparaturdaten ab der 6er Reihe genauerhingeschaut: Die jüngsten iPhone-Modelle sind nicht nur robuster alsdie eigenen Vorgänger, sondern auch als direkte Konkurrenzmodelle.Das iPhone SE ist mit einer Gesamtschulnote von 1,5 Spitzenreiterunter den aktuellen iPhones. Dicht gefolgt vom iPhone 7 und 7 Plus,die beide ein gutes Ergebnis erreichen. Das kompakte und handlicheiPhone SE weist nicht nur deutlich seltener Sturzschäden auf, sondernunterscheidet sich auch auffällig in den Reparaturpreisen zu andereniPhone-Modellen: "Selbst wenn das iPhone SE zu Boden fällt, ist eineDisplay-Reparatur nur halb so teuer wie beispielsweise bei einemiPhone 6s.", resümiert Marco Brandt, Geschäftsführer von clickrepair.Die neuesten Apple Modelle iPhone 7 und 7 Plus starten beimReparatur-Check überraschend mit einer 1,7 und 1,9 in derGesamtbewertung. Besonders auffällig sind die sehr guten Ergebnissein der Schadenshäufigkeit. "Wir haben in einer breitgefächertenUmfrage festgestellt, dass die neusten iPhone-Modelleüberdurchschnittlich oft durch Schutzhüllen, Folien odervergleichbares geschützt werden.", so Marco Brandt. Über 90 Prozentder Befragten gaben an, ihr iPhone 7, 7 Plus oder SE abzusichern. ZumVergleich: Das nahezu gleich teure Samsung Galaxy S7 Edge wird rund10 Prozent seltener mit einem Schutz versehen.Anders bei den Vorgängermodellen aus 2014 und 2015. Die 6er Reihekommt über die Schulnoten 3,1 und 3,4 im Reparatur-Check nichthinaus. Das bedeutet im Schadenfall: umfangreichere Reparaturen undhöhere Werkstattrechnungen. Mit fast 50 Prozent weist das iPhone 6Plus die meisten Sturzschäden auf, dabei ist bei fast der Hälftedieser Schäden auch das Display betroffen und das kann bei diesenModellen teuer werden: Eine Display-Reparatur kostet hier mehr als150 Euro. "Wir sind gespannt, ob die Erhöhung der Reparaturpreise beiApple auch Einfluss auf unabhängige Handywerkstätten haben wird.",sagt Brandt.Apple-Smartphones im clickrepair Reparatur-CheckModell Gesamtnote Teilnote TeilnoteSchadenshäufigkeit SchadenshöheiPhone SE 1,5 1,4 1,6iPhone 7 1,7 1,4 2,0iPhone 7 Plus 1,9 1,4 2,4iPhone 6S 3,1 2,4 3,7iPhone 6 Plus 3,4 2,8 4,0iPhone 6 3,4 2,8 4,0Quelle: clickrepair Reparatur-Check März 2017Die aktuelle März-Gesamtauswertung des clickrepairReparatur-Checks mit 177 Geräten und weiteren iPhone-Modellen istunter www.clickrepair.de/check zu finden.Über den clickrepair Reparatur-Check:Der monatlich erscheinende clickrepair Reparatur-Check bewertetherstellerunabhängig auf Grundlage umfangreicher Reparaturdaten dervergangenen zwölf Monate von über einer Million Geräten dieReparaturanfälligkeit aktueller Handy- und Smartphone-Modelle. In dieNote gehen je zur Hälfte die Häufigkeit von Schäden und die Höhe derReparaturkosten ein. Das Testverfahren wurde von Statista entwickeltund geprüft. Weitere Informationen und die monatlichen Ergebnisse desclickrepair Reparatur-Checks unter www.clickrepair.de/check.