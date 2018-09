Renzo Piano: Neue Brücke in Genua soll 1000 Jahre halten

Weitere Suchergebnisse zu "Atlantia":

GENUA (dpa-AFX) - Der italienische Stararchitekt Renzo Piano will in Genua mit einer neuen Brücke einen Ort der Erinnerung schaffen.



Sie solle kein "Monument für die Gefallenen" werden, "es wird eine nüchterne (...) Brücke sein, sicher und leicht zu warten, die 1000 Jahre hält und die ganze Stadt repräsentiert", versprach er am Freitag bei der Vorstellung seiner Pläne. Bei dem Brückeneinsturz Mitte August waren 43 Menschen gestorben. Für jedes Opfer soll es eine Lampe an dem Viadukt geben. Piano stammt selbst aus Genua.

Bis spätestens November 2019 solle die Stadt einen Ersatz für den eingestürzten Polcevera-Viadukt haben, erklärte der Präsident der Region Ligurien, Giovanni Toti. Für die Baukosten werde der Betreiber Autostrade per l'Italia aufkommen. Bei der Präsentation der Pläne kam es zu einer kleinen Panne: Das Miniaturmodell fiel um und zerbrach in seine Einzelteile. Ausgerechnet der Chef von Autostrade, Giovanni Castellucci, hatte es aus Versehen umgeworfen.

Gegen 20 Personen und das Unternehmen Autostrade ermittelt mittlerweile die Staatsanwaltschaft in Genua - unter anderem wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung. Geklärt werden muss, ob Warnungen zum Zustand der Brücke ignoriert wurden.