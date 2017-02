Rentschler und Leukocare geben strategische Allianz und Beteiligung bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Laupheim, München/Martinsried (ots) -Die Rentschler Biotechnologie GmbH, Laupheim, und die LeukocareAG, Martinsried, geben eine zukunftsweisende Allianz bekannt. Im Zugeder Kooperation übernimmt Leukocare als Rentschlers spezialisierterTechnologiepartner exklusiv die Formulierungsentwicklung fürBiopharmazeutika. Rentschler erhält als erster und einzigerCDMO-Partner (Contract Development and Manufacturing Organization)für seine Kunden Zugriff auf Leukocares patentgeschützte SPS®Formulierungstechnologien. Die laufenden und künftigenGeschäftsaktivitäten von Leukocare mit Pharma- undBiotechnologieunternehmen außerhalb des CDMO-Geschäfts bleiben vondieser Vereinbarung unberührt.Rentschler erwirbt einen zehnprozentigen Anteil an Leukocare. Dr.Frank Mathias, CEO von Rentschler, wird Mitglied des Aufsichtsratsvon Leukocare. Rentschler zählt als deutsches Familienunternehmen zuden weltweit führenden CDMOs für Biopharmazeutika. Das Unternehmenverfügt über eine langjährige Expertise für alle Beratungs-,Entwicklungs- und Produktionsleistungen eines biopharmazeutischenProdukts bis zur Marktreife aus einer Hand.Leukocare ist ein Formulierungsentwickler, der basierend auf derproprietären SPS®-Technologie-Plattform (SPS® = Stabilizing andProtecting Solutions) eine herausragende Stabilisierung vontherapeutischen Proteinen ermöglicht. Auf dieser Basis entwickeltLeukocare zum Beispiel stabile flüssige Darreichungsformenbiopharmazeutischer Produkte mit höherer Temperaturbeständigkeit undLagerfähigkeit. Die innovative patentierte SPS® Plattform zeichnetsich durch spezifische und neuartige Kombinationen von bereitsregulatorisch etablierten pharmazeutischen Hilfsstoffen aus.Mit best-in-class-Formulierungen Wettbewerbsvorteile für KundenschaffenDie Rentschler-Leukocare-Allianz verfolgt das strategische Ziel,in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt biopharmazeutischerProdukte formulierungsrelevante Aspekte zu berücksichtigen. Damitwird sichergestellt, dass von Beginn an in enger Zusammenarbeit mitdem Kunden das jeweilige Endprodukt eine best-in-class-Formulierungund -Darreichungsform erhält. Mit diesem innovativen Ansatz erzielendie gemeinsamen Kunden signifikante Wettbewerbsvorteile und könnenzukünftig das maximale Produkt- und Marktpotenzial erfolgreichausschöpfen."Der Erfolgsfaktor Formulierung erhält durch unsere Allianz einenzentralen Stellenwert im gesamten Entwicklungsprozess. Dies ist fürdie Wertschöpfung unserer Kunden relevant und bietet einen hohenNutzen für Ärzte und Patienten", so Dr. Frank Mathias, CEO vonRentschler."Wir können mit Rentschler die Möglichkeiten und Vorteile der SPS®Formulierungstechnologien ausschöpfen und einem breiten Kundenkreiserschließen", so Michael Scholl, CEO von Leukocare. "Gemeinsam mitRentschler als starkem Partner wollen wir mit unsererInnovationskraft das Thema Formulierung auf die Agenda der Branchesetzen."Zu Rentschler Biotechnologie GmbHRentschler Biotechnologie GmbH mit Sitz in Laupheim, Deutschland,ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für dieBioprozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie dieUnterstützung der Zulassung. Zu seinen Kunden gehören innovativeBiotech-Unternehmen ebenso wie renommierte Pharmakonzerne weltweit.Rentschlers hoher Qualitätsanspruch wird durch langjährige Erfahrungund ausgeprägte Lösungskompetenz sowie durch modernste Technologienund zertifiziertes Qualitätsmanagement gesichert. Dasmittelständische Familienunternehmen beschäftigt rund 700Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Siewww.rentschler.de.Zu LEUKOCARE AGDie LEUKOCARE AG in Martinsried, Deutschland, stellt eineFormulierungstechnologieplattform der nächsten Generation für denSchutz biologischer Präparate zur Verfügung, die die Entwicklungbesserer Produkte erlaubt. Die proprietären SPS® Technologien werdenPharma- und Medizintechnikunternehmen für Entwicklungsprojekte zurVerfügung gestellt. LEUKOCAREs SPS® Technologien verbessern dieStabilität und Qualität von Biologics, wie Antikörpern oderImpfstoffen in Trocken- und Flüssigformulierung, und schützenProteine in kombinierten Medizinprodukten. Für weitere Informationenbesuchen Sie www.leukocare.com.Zur Allianz Rentschler und LeukocareDie Allianz zwischen der Rentschler Biotechnologie GmbH und derLeukocare AG hat das strategische Ziel, in jedem Entwicklungs- undProduktionsschritt biopharmazeutischer Produkteformulierungsrelevante Aspekte zu berücksichtigen. Damit wirdsichergestellt, dass von Beginn an in enger Zusammenarbeit mit demKunden das jeweilige Endprodukt eine best-in-class-Formulierung und-Darreichungsform erhält. Mit diesem innovativen Ansatz erzielen diegemeinsamen Kunden signifikante Wettbewerbsvorteile und könnenzukünftig das maximale Produkt- und Marktpotenzial erfolgreichausschöpfen.Pressekontakt:Raimund Gabriel Managing Partner MC Services AGTel.: +49-89-210228-36E-Mail: rentschler-leukocare@mc-services.euOriginal-Content von: Rentschler Biotechnologie GmbH, übermittelt durch news aktuell