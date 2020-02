Rentokil Initial lässt Anleger jubeln: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Rentokil Initial":

Ein recht selten zu beobachtendes Bild prägt derzeit die Stimmung der Marktteilnehmer in Social Media hinsichtlich des Titels Rentokil Initial (RTO.L, Aktueller Wert: 486,53 GBP, 09:30 Uhr MEZ). Seit Freitag, 14.02.2020 (15 Tage) und damit so lange wie schon seit Monaten nicht mehr hält sich der Sentimentwert für den Titel aus dem kommerzielle und professionelle Dienstleistungen-Bereich konstant im positiven Bereich; kein einziges Mal wurde die Null-Linie Richtung negativem Bereich durchbrochen. Der Buzz für den Rentokil Initial in Social Media ist momentan sehr hoch mit einem Wert bei 213% (Durchschnitt: 100%). Das Sentiment liegt auf diesem Niveau bei +64 Punkten (von max. +100 Punkten).

Zur Berechnung von Buzz und Sentiment-Werten für die Finanzmärkte wertet StockPulse täglich mehrere Millionen Nachrichen, Forenbeiträge, Kommentare und Tweets aus. Die Sentiment-Daten von StockPulse sind als sehr kurzfristige Indikatoren zu verstehen und werden fortlaufend aktualisiert. StockPulse ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Big Data-Analysen für die Finanzmärkte.