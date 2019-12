München (ots) - Gleich im ersten Fall der neuen Staffel werden die beidenRentnercops Edwin (Tilo Prückner) und Günter (Peter Lerchbaumer) mit einem Fallkonfrontiert, der irgendwie auch was mit ihrer Kollegin zu tun hat. In einemWohnmobil, das seit Wochen falsch geparkt an den Poller Wiesen steht und mitKnöllchen übersät ist, wird die Leiche einer Frau gefunden.Kriminalhauptkommissarin Vicky Adam (Katja Danowski), die mit Edwin und Dr.Schmidt (Helene Grass) als Erste vor Ort ist, erkennt in der Toten ihreehemalige Schulkameradin "Fossi", Christina Möbius. Edwin und Günter findengemeinsam mit dem gewitzten Kommissaranwärter Hui Ko (Aaron Le) einiges über dasDoppelleben der Toten heraus. Was war ihr Geheimnis und wer ist ihr Mörder?Ein Neuzugang im Team ist ab Folge 47 (19. Februar 2020) zu vermelden: Sie heißtHannah Gereg (Swetlana Schönfeld), Kriminalbeamtin (im Ruhestand), die nachJahren in der Provinz, wohin sie ihrem Mann zuliebe gezogen ist, noch mal neuanfangen will. Hannah hat Ehe und Landleben hinter sich gelassen und will jetztnoch mal so richtig durchstarten - bei der Mordkommission. Wie nimmt das Teamsie auf? Wird sie mit Edwin und Günter auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Aufjeden Fall hat sie sich vorgenommen, diesmal nicht klein beizugeben."Rentnercops" ist eine Produktion der Bavaria Fiction, Niederlassung Köln(Produzenten: Oliver Vogel, Peter Güde), im Auftrag der ARD-Werbung und der ARDfür Das Erste. Executive Producerin ist Elke Kimmlinger (WDR), die Redaktion hatNils Wohlfarth (WDR).Eine Pressemappe zur Serie finden akkreditierte Journalisten im PresseserviceDas Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Die erste, neue Folge"Fossi" ist im Vorführraum des Ersten zu sehen. O-Töne stehen unterwww-ard-tv-audio.de Ihnen zur Verfügung.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089 / 5900-23876, E-Mail: agnes.toellner@daserste.deChristian Esser, Barbarella Entertainment GmbH,Tel.: 0221-951590-17, E-Mail: christian.esser@barbarella.deFoto überwww.ard-foto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4478730OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell