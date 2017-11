Rentenversicherungen: Selten nachhaltig und wenig transparent

Bremen (ots) - 22 von 46 untersuchten Versicherern geben an,mindestens ein ethisch-ökologisches Ausschlusskriterium anzuwenden- Nur die Familienfürsorge und die Concordia oeco (Produktlinie"Leben oeco") haben umfangreiche ethisch-ökologische Kriterienfür ihre Kapitalanlagen- Mangelnde Transparenz bei NachhaltigkeitsstandardsDas Projekt "Gut fürs Geld, gut fürs Klima" derVerbraucherzentrale Bremen hat 46 Anbieter von privatenRentenversicherungen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsstandardsuntersucht. Informationen hierfür lieferten eine Anbieterbefragungsowie Veröffentlichungen der Unternehmen. In einer Marktübersichtkönnen Verbraucherinnen und Verbraucher erkennen, welche kritischenBranchen bei den Investitionen der Versicherer tabu sind.Zur finanziellen Absicherung fürs Alter bieten Versicherungenprivate Rentenversicherungen an. Bei der Anlage der Kundenbeiträgekönnen sie ethisch-ökologische Standards wie Ausschlusskriterienberücksichtigen: Es fließt dann kein Geld in kontroverse Bereiche wieRüstung, Atomkraft oder Kinderarbeit. 22 der 46 untersuchtenRentenversicherer machen Angaben zu mindestens einemAusschlusskriterium. Investitionen in geächteten Waffen undNahrungsmittelspekulationen werden bei der Kapitalanlage amhäufigsten ausgeschlossen. Nur zwei Versicherer wenden umfangreicheethisch-ökologische Ausschlusskriterien an: die Familienfürsorge unddie Concordia oeco, deren Kriterien allerdings nur für dieProduktlinie "Leben oeco" gelten."Versicherungsunternehmen haben deutlichen Nachholbedarf bei denNachhaltigkeitsstandards für ihre Kapitalanlage. Selbst Geschäfte mitinternational geächteten Waffen wie Landminen und Streumunitionschließen einige Versicherungen nicht konsequent aus. Auch derKlimaschutz wird zu wenig berücksichtigt. Nur vier Versichererschränken Investitionen in die klimaschädliche Kohle ein", sagtUlrike Brendel, Leiterin des Projekts "Gut fürs Geld, gut fürs Klima"bei der Verbraucherzentrale Bremen.Anbieter wenig transparent20 der 46 Versicherer veröffentlichen keine aussagekräftigenInformationen zu ihren Nachhaltigkeitsstandards und wollten gegenüberder Verbraucherzentrale keine konkreten Angaben hierzu machen. DieBranchen-Riesen Axa und Allianz verweigerten Auskünfte darüber,inwieweit Atomkraft, Kinderarbeit, Menschrechtsverletzungen,Glücksspiel und Pornographie bei ihren Investitionsentscheidungenberücksichtigt werden. Die beiden Anbieter mit hohenNachhaltigkeitsstandards, die Familienfürsorge und die Concordiaoeco, sind in puncto Transparenz hingegen vorbildlich.Beiträge fließen meist in die Kapitalanlage der VersichererAnlegerinnen und Anleger sollten sich bei fondsgebundenenRentenversicherungen nicht von der Auswahl an Öko-Fonds blendenlassen. Bei vielen Rentenversicherungsprodukten landet derLöwenanteil der Zahlungen in der allgemeinen Kapitalanlage. Nurwenige Versicherer wenden hierbei konsequent ethisch-ökologischeKriterien an.Versicherer investieren ihre Kapitalanlage beispielsweise inAktien und Anleihen von Unternehmen und Staaten oder in Immobilienund Infrastrukturprojekte. Dies gilt auch für die Beiträge vonfondsgebundenen Rentenversicherungen, die eine Garantieleistungbeinhalten. Hier fließt nur der Teil der Beiträge in Fonds, der nichtfür diese Garantieleistung benötigt wird. Dieser Anteil ist wegen derniedrigen Zinsen derzeit sehr gering. Nur bei fondsgebundenenRentenversicherungen ohne Garantie werden die Beiträge - abzüglichder Kosten - in die auswählbaren Investmentfonds investiert.Die Übersicht zu den Nachhaltigkeitsstandards beiRentenversicherungen finden Sie hier: http://ots.de/GbI1fÜber das Projekt "Gut fürs Geld, gut fürs Klima"Das bundesweite Projekt "Gut fürs Geld, gut fürs Klima" derVerbraucherzentrale Bremen informiert über nachhaltige Geldanlage undAltersvorsorge. Die Verbraucherzentrale Bremen kooperiert dafür mitden Verbraucherzentralen Hamburg, Bayern, Baden-Württemberg,Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein. Gefördert wird "Gutfürs Geld, gut fürs Klima" vom Bundesministerium für Umwelt,Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Rahmen der NationalenKlimaschutzinitiative.Über die Verbraucherzentrale BremenDie Verbraucherzentrale Bremen mit Sitz in Bremen ist einüberparteilicher und anbieterunabhängiger, gemeinnütziger Verein.Seit mehr als 50 Jahren informiert, berät und unterstützt sieVerbraucherinnen und Verbraucher in Fragen des privaten Konsums undvertritt Verbraucherinteressen bei Unternehmen, Politik undVerbänden. Die Verbraucherzentrale hat 13 Mitgliedsverbände und 33Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vorstand ist Dr. Annabel Oelmann.Arbeitsschwerpunkte sind Verbraucherrecht, Telekommunikation undMedien, Versicherungen und Finanzdienstleistungen, Energie und Bauen,Lebensmittel und Ernährung sowie Gesundheit und Pflege. 