Rentenversicherung stärkt die Kinderrehabilitation

Berlin (ots) - "Mit der Verabschiedung einer gemeinsamenRichtlinie zur Kinderrehabilitation haben wir den Zugang der Jüngstenin unserer Gesellschaft zu den Rehabilitationsleitungen derRentenversicherung deutlich vereinfacht. Dadurch kann dieRentenversicherung zukünftig noch besser dazu beitragen, dassKrankheiten und daraus resultierende Folgen bei jungen Menschen nichtbis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben", sagte die Vorsitzende derBundesvertreterversammlung, Gabriele Frenzer-Wolf, anlässlich desheute in Koblenz tagenden Gremiums. Mit der Verabschiedung dieserRichtlinie nutze die Deutsche Rentenversicherung aktiv den durch dasFlexirentengesetz eingeräumten Spielraum zur Ausgestaltung derKinder- und Jugend-Reha.Frenzer-Wolf begrüßte die Ausweitung der bisher nur stationär zuerbringenden Leistungen um ambulante Angebote für Kinder undJugendliche: "Die Deutsche Rentenversicherung kann nun flexibler undindividueller auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlicheneingehen. Die Ausweitung der Kinder- und Jugend-Reha auf denambulanten Bereich bietet zudem den Vorteil, dass die jungen Menschenin ihrem vertrauten Umfeld verbleiben können".Jens Dirk Wohlfeil, alternierender Vorsitzender derBundesvertreterversammlung wies des Weiteren darauf hin, dass Kindernach der neuen Richtlinie bei einer Rehabilitation nicht mehr nur biszum 10. sondern bis zum 12. Lebensjahr Anspruch auf Begleitung durcheinen Familienangehörigen haben - unabhängig von der Schwere derErkrankung. Auch sei durch den Wegfall der 4-Jahresfrist für dieWiederholung einer Kinder- oder Jugend-Reha in Zukunft eine erneuteBehandlung in deutlich kürzeren Abständen möglich.Im letzten Jahr haben rund 54.500 Kinder und Jugendliche eineRehabilitation der Rentenversicherung beantragt. Nachdem die Anträgeauf Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahrenrückläufig waren, ist in 2017 im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um1,3 Prozent zu verzeichnen. In den Jahren zuvor gab es einenspürbaren Antragsrückgang. Wurden 2012 noch rund 67.200 Anträge beider Rentenversicherung gestellt, waren es 2016 nur noch rund 53.800.Frenzer-Wolf machte deutlich, dass die in der heute verabschiedetenRichtlinie enthaltenen Maßnahmen erreichen sollen, dass diese fürKinder und Jugendliche wichtige Leistung wieder verstärkt in Anspruchgenommen wird.Die Bundesvertreterversammlung besteht aus jeweils 30 Vertreternder Versicherten und der Arbeitgeber. Sie klären unter anderemgrundsätzliche Rechtsfragen und beschließen Richtlinien, um eineeinheitliche Rechtsanwendung bei allen 16 Rentenversicherungsträgernin Deutschland sicherzustellen. Die Mitglieder der Selbstverwaltungsind ehrenamtlich tätig.