Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Baden-Baden (ots) -Zu allen Fragen rund um die Rente gibt es am Dienstag, 6. November2018, wieder einen gemeinsamen Rententag von "ARD-Buffet" (12:15 Uhrim Ersten) und "Kaffee oder Tee" (16:05 Uhr, SWR Fernsehen). ImMittelpunkt des gemeinsamen Rententags beider Live-Sendungen stehendie Fragen der Zuschauer: Wie geht es weiter mit meiner Rente? Waserwartet mich im Alter? Was sagt der jährliche Rentenbescheid aus?Was tun bei Erwerbsunfähigkeit? Welche Reha-Maßnahmen gibt es bei derDeutschen Rentenversicherung? Die Zuschauer können sich per Mail,Telefon und im Chat live daran beteiligen.Zuschauer-Hotline von 11 bis 18 UhrVon 11 bis 18 Uhr sind rund um die Uhr zahlreiche Experten derDeutschen Rentenversicherung zum Thema Rente zu erreichen. Live imStudio wird sich beim "ARD-Buffet" Stefan Braatz von der DeutschenRentenversicherung den Fragen von Moderator Florian Weber stellen.Bei "Kaffee oder Tee" ist am Nachmittag dann Rentenexperte WilhelmSchild bei Jens Hübschen zu Gast. Hotline-Nummer speziell an diesemTag: 01803 - 929 509 (9 ct.pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,mobil max.42 ct.pro Minute)."ARD-Buffet": montags bis freitags 12:15 Uhr im Ersten "Kaffeeoder Tee - Der SWR Nachmittag": montags bis freitags 16:05 Uhr, SWRFernsehenInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/rententagvonardbuffetundkaffeeoderteePressekontakt: Kathrin Brunner-Schwer, Telefon 0174-347 3337, Mailkatharinabs@gmx.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell