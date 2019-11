"Rentenpapst" Ruland zum Grundrentenkompromiss: "Der Vorschlag bleibt verfassungswidrig, ineffizient und ungerecht"

Berlin (ots) - Der frühere Chef der Deutschen Rentenversicherung lässt keingutes Haar am Grundrentenkompromiss der Regierungskoalition. In seinem Gutachtenfür die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) listet Prof. Dr. FranzRuland (Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger von1992 - 2005 und Vorsitzender des Sozialbeirats der Bundesregierung von 2009 bis2013) zahlreiche Mängel, Ungerechtigkeiten und Widersprüchlichkeiten auf. DieKonsequenz: "Die Grundrente, so wie sie jetzt geplant ist, wird nicht Gesetz",so Ruland.Hier einige exemplarische Auszüge aus der Studie:"Dass Versicherte mit weniger als 35 Jahren Beitragszeiten bei der Grundrenteund bei dem Freibetrag in der Grundsicherung leer ausgehen, ist nicht nurungerecht, es lässt das gesamte Modell verfassungswidrig werden.""Sehr problematisch ist zudem, dass auch der keine Grundrente erhält, der nach30 Versicherungsjahren erwerbsunfähig geworden ist.""Von den Versicherten, die mehr als 35 Versicherungsjahre aufweisen, bezog nachdem Alterssicherungsbericht der Bundesregierung 2016 nur ein (!) Prozentergänzend Leistungen der Grundsicherung. (...) Das macht deutlich, dass diegeplante Grundrente kein Instrument ist, Altersarmut zu bekämpfen.""Hinzu kommt, dass die Grundrente entgegen anderslautenden Beteuerungen Frauenbenachteiligen würde. Im Rentenbestand 2017 haben nur knapp 40 Prozent derFrauen, die eine Altersrente bezogen, 35 und mehr Beitragsjahre zurückgelegt,bei den Männern waren es knapp 80 Prozent."Offene Fragen:"Zählen für die 35 Jahre die ersten oder die letzten Versicherungsjahre? Wiewirkt sich die Grundrente im Versorgungsausgleich oder bei einem Rentensplittingaus? Wie erfolgen die Einkommensprüfung und der Datenaustausch bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften? Ein Verzicht hierauf würde Verheiratete ungleichbehandeln und wäre mit Art. 6 GG unvereinbar."INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr: "Wir teilen die Kritik von Prof.Ruland. Die Koalition muss Altersarmut gezielt bekämpfen ohne das Rentensystemzu belasten und ohne neue Ungerechtigkeiten zu produzieren."Das vollständige Gutachten von Prof. Dr. Ruland finden Sie unter www.insm.de.Pressekontakt:Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174;hennet@insm.deDie Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein überparteilichesBündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie wirbt für dieGrundsätze der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland und gibtAnstöße für eine moderne marktwirtschaftliche Politik. Die INSM wirdvon den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-Industriefinanziert.Original-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuell