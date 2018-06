Rentenkommission auf falschem Gleis: Paritätischer kritisiert Rentenpläne der Großen Koalition

Berlin (ots) - Von der durch die Bundesregierung eingesetztenRentenkommission, die am Mittwoch zum ersten Mal tagt, erwartet derParitätische Wohlfahrtsverband keine Lösungen, die den Menschenwirklich helfen. Der Auftrag an die Kommission sei zu eng gefasst undder politisch vorgegebene finanzielle Spielraum viel zu gering.Insgesamt seien die von CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertraggetroffenen Vereinbarungen zu Rente und Alterssicherungsozialpolitisch unzureichend und armutspolitisch wirkungslos,kritisiert der Verband. Notwendig sind aus Sicht des Paritätischenu.a. höhere Regelleistungen in der Altersgrundsicherung, großzügigeFreibeträge auf Einkommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung undeine Anhebung des Rentenniveaus auf 53 Prozent.Mit großer Skepsis sieht der Paritätische die geplanteBeitragsdeckelung bis zum Jahr 2025. "Wenn die Beiträge in derRentenversicherung gedeckelt und keine weiteren Steuermittel fließensollen, beraubt sich die Große Koalition auf absehbare Zeit jedesrentenpolitischen Spielraums. Die Rücklagen würden aufgebraucht undab 2025 wird es dann erst richtig hart. Durch diese falscheWeichenstellung im Koalitionsvertrag landet die neue Rentenkommissiongeradewegs auf dem Abstellgleis. Diese Rentenkommission wirdletztlich nur noch Mangel moderieren können", warnt Ulrich Schneider,Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands."Was uns im Koalitionsvertrag als ausgewogenes rentenpolitischesGesamtkonzept verkauft werden soll, geht an der Lebensrealität derwachsenden Zahl an Menschen, deren Rente im Alter nicht zum Lebenreicht, einfach vorbei", so Schneider. RentenpolitischeFehlentscheidungen der vergangenen Jahre würden durch die Pläne vonUnion und SPD fortgeführt, die Leistungsfähigkeit undBeitragsstabilität der Gesetzlichen Rentenversicherung massivgefährdet und das Problem wachsender Altersarmut nicht gelöst. "WerAltersarmut wirklich bekämpfen will, kommt um eine deutliche Erhöhungder Regelleistung für alle Altersgrundsicherungsbezieher nichtherum", erklärt Schneider.Pressekontakt:Gwendolyn Stilling,Tel.030/24636305,e-Mail:pr@paritaet.orgOriginal-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell