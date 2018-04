Rentenbank-Förderkredite 2017 erneut stark nachgefragt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -- Geschäftsjahr 2017: Windkraft boomt- 1. Quartal 2018: ländliche Entwicklung stärker, WindkraftschwächerDer Vorstand der Landwirtschaftlichen Rentenbank zeigte sichanlässlich der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt am Main mit demGeschäftsjahr 2017 zufrieden. "Auch in der gegenwärtigenNiedrigzinsphase zeichnet sich das Geschäftsmodell der Rentenbankdurch Stabilität und Kontinuität aus. Insgesamt lag unserFörderneugeschäft wieder auf hohem Niveau. Dabei waren besondersunsere Windkraftfinanzierungen im ländlichen Raum gefragt", so HorstReinhardt, Sprecher des Vorstands der Förderbank für dieAgrarwirtschaft und den ländlichen Raum.Im Jahr 2018 zeichnet sich dagegen bisher ein geringerer Bedarf anFörderkrediten ab. Deutliche Zuwächse in der Fördersparte "LändlicheEntwicklung" konnten einen Rückgang der Nachfrage fürWindkraftfinanzierungen sowie in der Fördersparte "Landwirtschaft"nicht ausgleichen. Insgesamt lag das Neugeschäft mit Programmkreditenim ersten Quartal 2018 mit rund 1,6 Mrd. Euro (Q1 2017: 2,0 Mrd.Euro) unter dem Vergleichswert aus dem Vorjahr. Im Emissionsgeschäftkonnte die Rentenbank in den ersten drei Monaten mit 3,7 Mrd. Eurobereits ein Drittel ihres für 2018 geplanten Mittelbedarfs decken.Förderneugeschäft 2017 mit 11,9 Mrd. Euro stabil auf hohem NiveauDas gesamte Förderneugeschäft der Rentenbank erreichte 2017 mit11,9 Mrd. Euro (2016: 12,4 Mrd. Euro) erneut ein sehr hohes Niveau.Davon entfielen auf Namenspapiere und Schuldscheindarlehen 2,5 Mrd.Euro (2,3 Mrd. Euro), auf Wertpapiere 1,9 Mrd. Euro (2,5 Mrd. Euro)und auf Programmkredite 7,4 Mrd. Euro (7,7 Mrd. Euro).Programmkredite für erneuerbare Energien besonders starknachgefragtBei den Programmkrediten stieg insbesondere die Nachfrage nachFörderdarlehen für Investitionen in erneuerbare Energien kräftig auf2,4 Mrd. Euro (1,9 Mrd. Euro). Den Schwerpunkt in dieser Förderspartebildeten Finanzierungen von Windkraftanlagen, die sich auf 1,7 Mrd.Euro (1,5 Mrd. Euro) erhöhten. Darin sind Zusagen in Höhe von 0,6Mrd. Euro (0,5 Mrd. Euro) für "Bürger- und Bauernwindparks"enthalten.In der Fördersparte "Landwirtschaft" finanziert die Rentenbank vorallem klassische landwirtschaftliche Investitionen. Für Gebäude,insbesondere für Stallbauten, stellte die Förderbank 789 Mio. Euro(814 Mio. Euro) bereit, für Maschineninvestitionen 558 Mio. Euro (501Mio. Euro) und für Flächenkäufe 539 Mio. Euro (626 Mio. Euro). Dasich die wirtschaftliche Lage vieler landwirtschaftlicher Betriebeverbesserte, ging der Bedarf an Liquiditätssicherungsdarlehen starkzurück. Insgesamt sank die Finanzierungsnachfrage von 2,4 Mrd. Euroauf 2,2 Mrd. Euro.Zur Förderung des ländlichen Raums sagte die Rentenbank 1,8 Mrd.Euro (2,4 Mrd. Euro) zu. Hier finanziert die Förderbank vor allemkommunale Infrastrukturmaßnahmen, zum Beispiel im Rahmen vonGlobalrefinanzierungsvereinbarungen mit den Förderbanken derBundesländer.Emissionsgeschäft: Banken bleiben wichtigste InvestorengruppeZur Refinanzierung ihres Fördergeschäfts nahm die Rentenbank 2017mittel- und langfristige Kapitalmarktmittel in Höhe von 12,4 Mrd.Euro (12,7 Mrd. Euro) an den Kapitalmärkten auf. 39 % (47 %) deraufgenommenen Mittel entfielen auf Geschäftsbanken. Diezweitwichtigste Investorengruppe waren Zentralbanken und andereöffentliche Stellen. Ihr Anteil lag mit 34 % leicht über demVorjahreswert (32 %).Der Euro stieg 2017 mit einem Anteil von 57 % (32 %) zurwichtigsten Emissionswährung der Rentenbank auf, während derUS-Dollar nur noch 19 % (50 %) zum Mittelaufkommen beitrug. Dendritten Rang nahm mit 10 % (4 %) der Australische Dollar ein.Anteil der Programmkredite in der Bilanz weiter gestiegenDie Bilanzsumme (HGB) betrug zum 31.12.2017 90,8 Mrd. Euro (86,3Mrd. Euro). Da die Rentenbank ihre Kredite wettbewerbsneutral überandere Banken und Sparkassen vergibt, fallen auf der Aktivseite derBilanz die Forderungen an Kreditinstitute mit 60,5 Mrd. Euro (57,8Mrd. Euro) bzw. einem Anteil von 67 % (67 %) besonders stark insGewicht. Der Bestand der Programmkredite nahm weiter zu, da dasNeugeschäft die Fälligkeiten überstieg. Die Programmkreditevalutierten zum Jahresende 2017 mit 44,4 Mrd. Euro (41,9 Mrd. Euro).Auf der Passivseite der Bilanz bilden die verbrieftenVerbindlichkeiten mit 76,9 Mrd. Euro (70,0 Mrd. Euro) den größtenEinzelposten. Darin sind Medium Term Notes in Höhe von 53,2 Mrd. Euro(49,8 Mrd. Euro) enthalten, 12,0 Mrd. Euro (14,0 Mrd. Euro) anGlobalanleihen und 11,2 Mrd. Euro (5,7 Mrd. Euro) an Euro CommercialPapers.Betriebsergebnis unter DruckAufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfelds sank derZinsüberschuss im Geschäftsjahr 2017 auf 305,6 Mio. Euro (318,7 Mio.Euro). Gleichzeitig erhöhten sich die Verwaltungsaufwendungen auf69,3 Mio. Euro (61,1 Mio. Euro), insbesondere durch gestiegeneAufwendungen für IT-Projekte, Personal und die Bankenaufsicht. DasBetriebsergebnis vor Risikovorsorge und Bewertung (HGB) ging dadurchauf 223,8 Mio. Euro (254,4 Mio. Euro) zurück. Im Rahmen derRisikovorsorge wurde das Kapital der Bank durch Erhöhung offener undstiller Rücklagen weiter gestärkt.Nach Risikovorsorge und Bewertung stieg der Jahresüberschuss auf61,0 Mio. Euro (59,0 Mio. Euro). Nach Dotierung der Rücklagenverblieb ein Bilanzgewinn in Höhe von 15,3 Mio. Euro (14,8 Mio.Euro), den die Rentenbank vollständig für Förderzwecke einsetzt.Förderbeiträge nahezu konstantEinschließlich des Bilanzgewinns leistete die deutsche Förderbankfür die Agrarwirtschaft und den ländlichen Raum 2017 Förderbeiträgein Höhe von 83,4 Mio. Euro (84,2 Mio. Euro), die sie zur Verbilligungder Programmkredite, für Zuschüsse zum Programm "Forschung fürInnovationen in der Agrarwirtschaft" sowie für sonstige Förderzweckeeinsetzte.Kapitalausstattung weiter gestärktDie Rentenbank konnte ihre solide Kapitalausstattung weiterstärken. Zum 31.12.2017 betrug die harte Kernkapitalquote nach HGB27,8 % und die Gesamtkapitalquote 29,7%. 