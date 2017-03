Renten steigen zum 1. Juli

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Renten in Deutschland sollen zum 1. Juli 2017 im Westen um 1,90 Prozent und im Osten um 3,59 Prozent angehoben werden. Damit beträgt der aktuelle Rentenwert (Ost) nun 95,7 Prozent des aktuellen Rentenwerts West (bisher: 94,1 Prozent), teilte das Bundesarbeitsministerium am Mittwoch in Berlin mit. Die Deutsche Rentenversicherung Bund hatte Ende 2016 einen Anstieg auf um die 2,0 Prozent vorausgesagt.

"Die umlagefinanzierte Rente ist und bleibt die zentrale Säule unseres Alterssicherungssystems – gerade in Zeiten niedriger Zinsen", sagte Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD). Grundlage der Rentenanpassung sei die Lohnentwicklung. Nach den Plänen der Bundesregierung sollen die Ostrenten in sieben Schritten angehoben werden und so bis 2025 das Westniveau erreichen.

