BERLIN (dpa-AFX) - Die Renten sollen in diesem Jahr im Westen um 3,2 Prozent und im Osten um 3,4 Prozent steigen.



Das teilte der neue Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag in Berlin mit. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland darüber berichtet./rm/DP/jha