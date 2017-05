Rente zu niedrig

Aufgrund des voranschreitenden demografischen Wandels werden die Herausforderungen für das gesetzliche Rentensystem immer größer. So stößt das staatliche Umlageverfahren, nach dem die aktuell in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlenden Versicherten mit ihren Beiträgen die laufenden Renten finanzieren, in zunehmenden Maße an seine Grenzen und muss bereits heute zu...