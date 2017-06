Rente: Martin Schulz will jüngere Generationen mit über 30 Milliarden Euro pro Jahr belasten

Berlin (ots) - Die Rente mit 63 war ein Wahlgeschenk der SPD anfinanziell meist gut versorgte männliche Industriearbeiter. Für dieanstehende Bundestagswahl setzt SPD-Spitzenkandidat Martin Schulzerneut auf die Stimmen der älteren Generation und verspricht ihrzusätzliche Rentenzahlungen. Zahlen müssten das die heute jüngerenund die noch gar nicht geborenen Generationen.Das von SPD-Parteichef Martin Schulz heute vorgestellteRentenkonzept wird für die jüngeren Generationen teuer. DieFestsetzung des Rentenniveaus auf 48 Prozent wird Rentenbeiträgeschnell auf 22 Prozent ansteigen lassen. Ab dem Jahr 2030 kostetdieses Wahlgeschenk die Beitrags- und Steuerzahler dann jährlich mehrals 30 Milliarden Euro. Die ohnehin teuren Folgen des demografischenWandels werden dadurch einseitig auf die Schultern der jungenGenerationen geladen.Dazu Hubertus Pellengahr, Geschäftsführer der INSM: "Was MartinSchulz als neuen Generationenvertrag verkauft, ist in Wirklichkeiteine Umverteilung von Jung zu Alt. Die Jungen zahlen dabei mithöheren Beiträgen und höheren Steuern drauf. Gegenüber allenGenerationen gerechter wäre es, das Renteneintrittsalter an diesteigende Lebenserwartung anzupassen. Noch vor wenigen Jahren hattedie SPD den Weitblick, die Folgen des demografischen Wandels zuerkennen. Damals hatte sie völlig richtig das Renteneintrittsalterauf 67 Jahre erhöht. Dieses Jahr blickt die SPD nur bis zumWahltermin im September. So kurzsichtig werden die Wählerinnen undWähler zum Glück nicht sein."Mehr Informationen zu steigenden Rentenausgaben finden Sie unterwww.insm.de.Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist einüberparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft inDeutschland und gibt Anstöße für eine moderne marktwirtschaftlichePolitik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- undElektro-Industrie finanziert.Pressekontakt:Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174;hennet@insm.deOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuell