Renovierungsplattform Myster geht in die Offensive / Dortmunder Startup holt Shopware-Mitgründer Stefan Heyne in die Unternehmensspitze / Neuer CTO Roman Dummel verstärkt das Team ab 1. März 2020 (FOTO)

Dortmund (ots) - Mit über 300 angeschlossenen Handwerksbetrieben ist dasDortmunder Startup Myster bereits heute eine der größten Handwerksplattformen inDeutschland. Jetzt setzt Gründer Micro Grübel auf eine neue Doppelspitze undholt den ehemaligen Shopware-Vorstand Stefan Heyne mit an Bord. Das neueFührungsteam hat gemeinsam viel vor und will Kunden und Partner 2020 vor allemdurch viel Innovationskraft und smarte Prozesse zu echten Myster-Fans machen.Stefan Heyne ist bereits "Myster-Fan der ersten Stunde" und zählt auch zu denersten Investoren des Renovierungs-Startups. Seinen beruflichen Werdegangstartete er beim weltgrößten App-Hersteller Tobit Software. 2007 gründete erdann mit zwei Freunden Shopware, den heute führenden Anbieter fürOnlineshop-Systeme im deutschen Mittelstand. Heynes Erfahrungen fließen absofort in den Ausbau nationaler und internationaler Aktivitäten derMyster-Plattform ein.Wachstum für 2020Erklärtes Ziel der Renovierungs-Plattform für 2020 ist es, das Geschäft zuskalieren und zur Handwerksmarke Nummer Eins zu werden. Dafür investieren diebeiden Hauptgesellschafter Heyne und Grübel selbst einen sechsstelligen Betragin das Vorhaben. So sollen zum Beispiel Maschinelles Lernen und KünstlicheIntelligenz bei Myster dafür sorgen, dass sich die Plattform perfekt auf denKunden, die Region und die Handwerker einstellt. Stefan Heyne: "Die Ausrichtungauf die Bedürfnisse der Kunden unter Einbeziehung neuer, digitaler Anwendungenspielt heute schon eine zentrale Rolle. Wir wollen allerdings noch besser werdenund alle Prozesse neu denken. Mit unserem neuen CTO Roman Dummel haben wir einenExperten an Bord, der die Unternehmensentwicklung ganz im Sinne unserer Kundenvorantreibt und Myster für unsere Kunden und Partner in Richtung digitaleZukunft entwickelt."Das größte Augenmerk liegt für Myster aktuell auf der weiteren Automatisierungder Renovierungsabläufe, die damit für den Kunden noch einfacher undkomfortabler werden. "Eine von Standardanforderungen geprägte Auszugsrenovierunginkl. Abnahmegarantie durch den Vermieter wird bereits in Kürze komplettautomatisch abgewickelt", erklärt Mirco Grübel. Im B2B-Geschäft wird Mysterebenfalls seine Kooperationen stark ausbauen und öffnet 2020 die Türen fürweitere Investoren.Aktiv ist Myster deutschlandweit. Kooperierende Handwerker schätzen dieverlässliche und unbürokratische Abwicklung. Um noch mehr Betrieben den Weg indie digitale Zukunft des Handwerks zu ebnen, baut Myster 2020 seinHandwerker-Netzwerk aus und steht auch seinen künftigen Kooperationspartnern mitRat und Tat zur Seite. Grübel und Heyne betonen: "Wir haben ein Top-Team, umMyster 2020 auf das nächste Level zu heben und im Handwerk die digitale Visionzu erreichen. Daran arbeiten wir nun mit geballter Kraft."Über MysterDas Startup Myster will nichts weniger als das Handwerk revolutionieren. Privat-und Geschäftskunden bietet das junge Unternehmen sorgenfreies Renovieren zumFestpreis, den Handwerksbetrieben nimmt es einen großen Teil der Büroarbeit abund steigert ihren Umsatz. Auch Hersteller und Großhandelsunternehmenkooperieren zunehmend mit Myster. Das Unternehmen ist mit den Gewerken Boden undWand gestartet und wird bald in weitere Gewerke wie Trockenbau und Gartenexpandieren. Ziel ist es, die Handwerksmarke Nummer Eins zu werden.Pressekontakt:Karim SchäferMain-PressesprecherE-Mail: schaefer@main-pressesprecher.deTel.: 0173 - 84 121 83Weiteres Material: www.presseportal.de(https://www.presseportal.de/pm/132856/4531984)OTS: Myster GmbHOriginal-Content von: Myster GmbH, übermittelt durch news aktuell