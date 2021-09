Frankfurt/Zürich (ots) -Drei der Top 15 Interim Manager: Ulf Camehn, Jane Enny van Lambalgen, Hanno GoffinDr. Dr. Stefan Hohberger, Autor des 1.450-seitigen Standardwerks über SanierungGemeinsame Fachbuchreihe von United Interim, der größten Online-Plattform für Interim Manager im deutschsprachigen Raum, und der UNO-Denkfabrik Diplomatic CouncilIn der neuen Fachbuchreihe "Von Interim Managern lernen" kommen renommierte Autoren zu Wort, teilen United Interim (UI), laut Angaben die führende Online-Plattform für die Vermittlung von Interim Managern an Unternehmen, und die UNO-Denkfabrik Diplomatic Council (DC) mit. In der Kooperation wollen die beiden Partner "Fachbücher publizieren, die in ihrem jeweiligen Segment einen neuen Standard setzen".Im ersten Band "Automotive - Interim Manager berichten aus der Praxis" (404 Seiten, ISBN 978-3-947818-29-7) publizieren gleich drei der 15 besten Interim Manager aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (laut Auszeichnung in der aktuellen Beilage "Top Interim Manager" des Manager Magazin). Es handelt sich dabei um Ulf Camehn, Jane Enny van Lambalgen und Hanno Goffin. Die beiden letztgenannten zählen zudem zu einer kleinen Riege von Interim Managern, die aufgrund ihrer Mitgliedschaft beim Diplomatic Council zu einem ausgewählten Beraterkreis der Vereinten Nationen gehören. Im neuen Buch "Automotive - Interim Manager berichten aus der Praxis" schreiben sie über die Themen "Automobilhandel: Veränderungen entschlossen entgegentreten" (Ulf Camehn), "Resiliente digitale Lieferketten: Operational Excellence im Supply Chain Management" (Jane Enny van Lambalgen) und "Aus der Krise an die Spitze - genau jetzt" (Hanno Goffin).Als weiterer besonders renommierter Autor von "Automotive - Interim Manager berichten aus der Praxis" wird Dr. Dr. Stefan Hohberger hervorgehoben. Er ist Co-Autor des 1.450 Seiten umfassenden "Praxishandbuch Sanierung im Mittelstand", das in vierter Auflage erschienen als ein Standardwerk für die Unternehmenssanierung gilt. Im neuen Werk "Automotive - Interim Manager berichten aus der Praxis" erklärt er detailliert, wie eine Sanierung in der Automobilbranche funktioniert.Weitere Autoren im neuen Buch "Automotive - Interim Manager berichten aus der Praxis" sind die beiden Gründer von United Interim, Dr. Harald Schönfeld und Jürgen Becker, sowie die Interim Manager Andreas Kälber, Dr. Gerhard Müller-Spanka, Ralf-Peter Hanrieder, Frank P. Neuhaus, Ludek Cermak, Christian Ritzer und Christine Pfisterer. Zielgruppe sind Führungskräfte, die nach praxisbezogener Unterstützung und erprobter Hilfestellung angesichts der aktuellen Herausforderungen suchen, die die Automobilbranche derzeit erlebt. Die Presse nennt das Buch "das neue Standardwerk für die Automotive-Branche in Zeiten des Umbruchs zur E-Mobilität und Digitalisierung".Die neue Fachbuchreihe "Von Interim Managern lernen" soll in jeweils eigenen Bänden alle gängigen Branchen und Fachgebiete abdecken. Nach dem Startband "Automotive" steht als nächstes der Maschinen- und Anlagenbau an.Presse-Anfrage für Interviews: E-Mail an team@euromarcom.deIch wünsche ein Presse-Interview zu folgendem Fachthema:- Von Interim Managern lernen (Dr. Harald Schönfeld oder Jürgen Becker)- Aus der Krise an die Spitze (Hanno Goffin)- Automobilhandel im Wandel (Ulf Camehn)- Resiliente digitale Lieferketten (Jane Enny van Lambalgen)- Sanare pro Automotive: Wege aus der Krise (Dr. Dr. Stefan Hohberger)Pressekontakt:Weitere Informationen: www.diplomatic-council.org/de, www.unitedinterim.comPresseagentur: euromarcom public relations, Tel. +49 (0)611 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Diplomatic Council - Diplomatischer Rat, übermittelt durch news aktuell