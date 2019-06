Mainz (ots) -Freie Fahrt für freie Bürger oder Tempolimit für Klima undSicherheit? Mehr als die Hälfte der Deutschen ist für ein generellesTempolimit, 47 Prozent sind dagegen. Am Sonntag, 23. Juni 2019, 18.00Uhr, geht die "ZDF.reportage" der Frage nach, warum die Debatte umdie richtige Geschwindigkeit die deutschen Gemüter so erhitzt - in"Rennstrecke Autobahn - Zoff ums Tempolimit". Der Film von OliverKoytek ist ab Mittwoch, 19. Juni 2019, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathekabrufbar.Rund ein Drittel aller Autobahnunfälle passieren aufgrundunangepasster Geschwindigkeit. Auch CO2-Emissionen steigen beihöheren Geschwindigkeiten, doch Tempolimit-Gegner protestieren - undbekommen Unterstützung von Lobbyisten und Verkehrspolitikern.Tatsache ist, dass die Geschwindigkeit beim Aufprall die Schwereeines Unfalls stark beeinflusst. Lucia Lüchow und ihre Tochter Sophiakönnten noch leben, wenn der Fahrer, der Lüchows Kleinwagen mit 190Stundenkilometern touchierte, nur die empfohlene Richtgeschwindigkeitvon 130 gefahren wäre. Doch auf der A20 bei Rostock herrschte damalsnoch kein Tempolimit.Alex Gruhler aus Köln ist der Meinung, dass ein generellesTempolimit auf Autobahnen die Unfallzahlen nicht reduzieren würde. Erfährt am liebsten schnell und glaubt, die Autobahnen würden durchTempo 130 nicht sicherer. Bereits 2007 hat der Selbstständige deshalbdie Initiative "Stoppt Tempo 130" gegründet.Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer(UDV), bemängelt seit Jahren die fehlende wissenschaftlicheDiskussionsgrundlage beim Thema Tempolimit. Der öffentliche Diskurssei emotional sehr aufgeladen, aber viele Argumente ließen sich nichtbelegen, weil wissenschaftliche Datenerhebungen fehlten.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfreportage/"ZDF.reportage" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/J2E/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell