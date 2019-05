Rennradcamp im Alpbachtal

Alpbach (ots) - Von 6.-9. Juni begeben sich Anfänger wie Fortgeschrittene imAlpbachtal auf die Spuren der Rad-WM. Bis 20.Mai 2019 gibt´s Minus 25 % Rabattaufs Rennradcamp!Große Namen, atemberaubende Strecken und beste Unterhaltung erlebenrennradbegeisterte Anfänger wie Fortgeschrittene im Alpbachtal. Das exklusiveRadcamp hält vier abwechslungsreiche Touren durch die Bergwelt Tirols bereit.Begleitet von Starmoderator Karsten Migels und Ex-Radprofi Thomas Rohregger gehtes vom 6.-9. Juni auf die Abschnitte der Rad WM. Gemeinsame Ausfahrten undAktivitäten, wissenswerte Tipps vom Profi und gemütlicher Genuss stehen amTourprogramm. Die Rennrad-Teams übernachten im 4Sterne Hotel Pirchnerhof, in demzur WM auch das englische Nationalteam nächtigte. Die geführten Rennradtourenwerden - je nach Können - in homogene Gruppen eingeteilt. Lokale Guides werdendie Gruppen stets begleiten. Am 6.6. beginnt die Willkommenstour mit 50km. AmAbend wird zum Radtalk geladen. Am 7.6. startet die gemeinsame Ausfahrt inkl.Fahrttechnik auf ca. 120km und 2.250Hm entlang der Tour of the Alps Strecken.Der 8.6. führt entlang der Rad-WM Strecke mit 110km und 1000Hm. Nach den Fahrtenist Entspannen im Pool und Wellnessbereich angesagt. Am letzten Tag stehtlockere Ausfahrt mit 60km inkl. Duschmöglichkeit vor der Abreise am Plan.Teilnahmegebühr: Mai-Rabattaktion - 25% bis 20.Mai 2019!Informationen und Anmeldung unter: www.alpbachtal.at/rennradcamp2019.Kontakt:Tourismusverband Alpbachtal SeenlandZentrum 1, 6233 KramsachTel.: +43 5337 21200-19e-mail:info@alpbachtal.atwww.alpbachtal.at/rennradcamp2019Original-Content von: ALPBACHTAL SEENLAND Tourismus, übermittelt durch news aktuell