Rennies Travel und BCD Travel South Africa fusionieren zu führender Travel Management Company

Utrecht (ots) - BCD Travel hat die Fusion seines langjährigensüdafrikanischen Joint-Venture-Partners Connex Travel und RenniesTravel, Südafrikas führendem Geschäftsreisemanagementunternehmen,bekanntgegeben. Der Zusammenschluss der Unternehmen wird zu einerBelegschaft von insgesamt 737 Mitarbeitern in Büros in Pretoria,Johannesburg, Bloemfontain, Kapstadt, Durban, Port Elizabeth, EastLondon, Stellenbosch und Richard's Bay sowie Namibia und Simbabwesowie einem signifikanten Jahresumsatz führen.Bereits im Januar hatte sich Rennies Travel, ein Unternehmen vonBidvest, dem globalen Netzwerk von BCD angeschlossen hat. ConnexTravel war zuvor als BCD Travel South Africa tätig und ist seit 2009Partner im BCD Global Network. Das fusionierte Unternehmen wird unterdem Namen Rennies BCD Travel operieren."Ich freue mich sehr über diese Fusion", so Adrian Woodward, VicePresident des EMEA Global Network bei BCD Travel. "Wir vereinenunsere Kräfte in einem schnell wachsenden, wettbewerbsintensivenGeschäftsreisemarkt. Unsere gebündelte Erfahrung und diepartnerschaftliche Zusammenarbeit verschaffen uns eine stärkerePosition auf dem afrikanischen Markt. Unseren gemeinsamen Kundenprofitieren von unseren marktrelevanten Lösungen undDienstleistungen."Rennies BCD Travel wird von Bronwyn Philipps als CEO geleitet.Marco Cristofoli, vormals CEO von Connex Travel, bleibt Mitglied desSenior Leadership Teams. "Während unser Fokus weiterhin stark aufKundenservice ausgerichtet ist, freuen wir uns darauf, unseren Kundendie innovativen Technologien und die globale Expertise in SachenDatenkonsolidierung von BCD Travel zur Verfügung zu stellen", soBronwyn Phillips. "Wir profitieren von Rennies' Präsenz in Südafrikaund können unsere Reichweite über den südafrikanischen Markt hinausweiter auszubauen", ergänzt Marco Cristofoli."Die Fusion spiegelt einmal mehr den Fokus von BCD Travel wider,sowohl organisch als auch durch Expansionen zu wachsen, die unsereStrategie unterstützen, unseren Kunden zugutekommen und mit unsererUnternehmenskultur übereinstimmen", erklärt Stewart Harvey, PresidentEMEA bei BCD Travel. Mit der sechstgrößten Bevölkerung Afrikas istSüdafrika auch die zweitgrößte Volkswirtschaft des Kontinents miteinem Bruttoinlandsprodukt von 366 Milliarden USDollar im Jahr 2018.Die Wirtschaft des Landes ist sehr vielfältig mit Schlüsselindustrienwie Bergbau, Landwirtschaft und Fischerei, Fahrzeugbau und montage,Lebensmittelverarbeitung, Telekommunikation, Energie, Finanz undUnternehmensdienstleistungen, Tourismus und Verkehr.Über BCD TravelBCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten vollauszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand,damit sie sicher und produktiv unterwegs sind und auch während derReise umsichtige Entscheidungen treffen. Wir arbeitenpartnerschaftlich mit Travel Managern und Einkäufern zusammen, umGeschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, die Zufriedenheitder Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrerGeschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unserenKunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 109 Ländern unddank rund 13.800 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter.Unsere Kundenbindungsrate ist die beständigste der Branche - mit 27,1Milliarden USD Umsatz 2018. Mehr über uns erfahren Sie unterwww.bcdtravel.de.Über BCD GroupBCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen inPrivatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründetwurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement),BCD Meetings & Events (globale Meeting- und Event-Agentur), Travix(Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen undVayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidatorund Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.900 Mitarbeiterund ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz 2018, einschließlichFranchising in Höhe von 10,7 Milliarden USD, beläuft sich auf 29,8Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.