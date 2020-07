Das Rennen um den Corona-Impfstoff wird zum Wikifolio

Wien (ots) - Globales Rennen um Covid-19-Impfung: Asset Manager Centris Capital schafft hierzu WikifolioUm das Covid-19-Virus sowie die damit einhergehenden wirtschaftlichen und sozialen Restriktionen lockern zu können, erscheint ein Impfstoff als unumgänglich: das internationale Rennen hat längst begonnen.Aktuell sind es über hundert Impfstoffprojekte, unter ihnen einige, die bereits nennenswerte Fortschritte verzeichnen konnten. Die Impfstoffproduktion ist das Ziel, der Erfolg ist jedoch nicht garantiert. Gebündelte Kräfte von Pharmakonzernen und Forschungsinstituten sollen zur Intensivierung des Entwicklungsprozesses beitragen: der britische Konzern AstraZeneca kooperiert mit der University of Oxford, die Osaka University mit dem japanischen Bio-Tech Unternehmen AnGes.Der Innovationsdrang ein Mittel gegen das Virus zu finden wird bisher insofern vom Finanzmarkt honoriert, als dass Impfmediziner- und entwickler als Problemlöser wahrgenommen werden.Diesen Umstand versteht das Wiener Investmenthaus Centris Capital als Chance und nimmt es zum Anlass ein Wikifolio zu erstellen, das global in Aktien jener Unternehmen investiert, die sich die Entwicklung von Impfstoffen aktiv zum Ziel gesetzt haben.Kooperationen, Genehmigungsverfahren, die Veröffentlichung von Studienergebnissen sowie der Fortschritt laufender Testverfahren stellen wesentliche Parameter dar, an dem Anleger mit mittel- bis langfristigem Veranlagungshorizont partizipieren können.Die unterschiedlichen Zugänge und Ansätze, die zur Findung eines Mittels führen sollen, lassen nicht ausschließen, dass Impfstofflösungen von mehr als nur einem Unternehmen ausgegeben werden könnten.Pressekontakt:Centris Capital AGSebastian ThorwarthTel.: +43 1 512 84 90 mailto:s.thorwarth@centris-capital.comSeilergasse 6/5, 1010 WienWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145932/4640674OTS: Centris Capital AGOriginal-Content von: Centris Capital AG, übermittelt durch news aktuell