Das Rennen vor der Rallye: M-Sport Ford präpariert Fiesta WRC in Windeseile für WM-Lauf auf Sardinien (FOTO)

Köln (ots) -- Wo die Lichter lange brennen: Die Mechaniker von M-Sportbereiten Fiesta World Rally Car in nur drei Tagen auf nächstenWM-Lauf vor - Komplett-Demontage inklusive- Wo die Schotterpisten und Außentemperaturen Mensch und Materialan Grenzen bringen: Sardinien-Rallye Italien stelltWM-Teilnehmer vor Herausforderungen- Wo seine World Rally Car-Karriere begann: Elfyn Evans will aufSardinien den Sprung aufs Siegerpodium schaffen- Wo nur Erfahrung zählt: Teemu Suninen lässt sich in Italienerstmals vom routinierten Jarmo Lehtinen als Beifahrer vorbeten- Wo junge Talente lernen: Schotter-Rallye Sardinien konfrontiertJulius Tannert und Nico Knacker, die beiden deutschen Fahrer inder Junior-WM, mit ungewohntem GeläufKÖLN, 10. Juni 2019 - Wie schnell sie mit Schraubenschlüssel,Zange und notfalls auch dem Hammer zur Sache gehen können, stellendie Mechaniker von M-Sport Ford bei Rallyes regelmäßig unter Beweis:Dann reichen ihnen mitunter 20 Minuten, um aus einem kräftigondulierten Vehikel wieder einen vorzeigbaren und vollfunktionsfähigen Turbo-Allradler zu machen. Jetzt mussten dieSpezialisten auch zwischen zwei WM-Läufen mächtig zaubern: Nur dreiTage blieben ihnen daheim im Workshop Dovenby Hall, um die auf dem inKöln-Niehl produzierten Ford Fiesta basierenden World Rally Cars vonElfyn Evans und Teemu Suninen nach der Rückkehr aus Portugal für denEinsatz bei der bevorstehenden Sardinien-Rallye Italienvorzubereiten. Und dies bedeutet: einmal komplett demontieren, wartenund reparieren sowie neu zusammensetzen. Das ist mehr als knappbemessen und verlangt vollen Einsatz. Die Lichter in denWerkstatthallen von M-Sport brannten in der zweiten Wochenhälftenahezu nonstop.Los ging es am frühen Mittwochmorgen, als der Lkw-Konvoi aus Portoim Nordwesten Englands eintraf. Am Freitagnachmittag machte sich derTross bereits wieder auf den Weg Richtung Genua, wo am Samstag dieNachtfähre gen Sizilien wartete. Vom Hafen in Porto Torres war esdann nur noch eine Stunde Fahrt bis Alghero, dem Dreh- und Angelpunktdes achten WM-Saisonlaufs.Zeit für propere Testfahrten zur Vorbereitung auf dieSchotterveranstaltung blieb angesichts des eng gesteckten Zeitplansnicht. Evans und Suninen zehren allerdings noch von den Erfahrungen,die sie in Portugal auf ähnlichem Geläuf und bei vergleichbar heißen,staubigen Bedingungen mit dem rund 380 PS starken Fiesta WRCgesammelt haben. Als Viert- und Fünftplatzierte schrammten sie nurknapp an Podestplatzierungen vorbei.Der Rallye Italien auf der wunderschönen Mittelmeerinsel Sizilienblickt M-Sport Ford gerne entgegen. Die schnellen und engen Pisten inden schroffen Bergen mit ihren alten Wäldern und scheinbarunberührten Landschaften halten schwierige Bedingungen bereit. Siewerden von Felsblöcken und Steinen gesäumt, die jeden Fehlerunbarmherzig bestrafen. Ergo kommt es auf die präzise Zusammenarbeitzwischen Fahrer und Copilot besonders an."Die Jungs bei uns im Workshop haben ein paar kurzweilige Tagehinter sich", betont M-Sport-Teamchef Richard Millener. "Unsere FordFiesta WRC trafen erst am Mittwoch aus Portugal ein, da war mehr alseine Nachtschicht notwendig, damit sie am Freitag bereit standen fürden Transport nach Italien. Aber wir haben eine exzellenteMechaniker-Mannschaft, die es natürlich geschafft haben - auch wennwir dafür ein paar Mal die Auslagen der örtlichen Konditorei plündernmussten...""Mit unseren Fiesta WRC haben wir in den vergangenen Jahren aufSardinien gute Resultate erzielt", so der 35-Jährige. "Ott Tänak hatmit uns in 2017 die Rallye gewonnen, 2018 schrammte Sébastien Ogiernur 0,7 Sekunden am Sieg vorbei. Auch Elfyn Evans und Teemu Suninenkennen sich mit der Veranstaltung gut aus. Sie wissen, worauf esankommt, um bei diesem Event schnell und erfolgreich zu sein. InPortugal hatten wir Podestplätze bereits in Sichtweite. Die peilenwir auch dieses Mal an: Wir würden gerne den einen oder anderen Pokalmit in die Sommerpause nehmen."Elfyn Evans / Scott Martin (Ford Fiesta WRC, Startnummer 33);WM-Rang: 4; Rallye-Italien-Starts: 5. Bestes Ergebnis: Platz 4 (2015)Es war die Rallye Sardinien 2013, als Elfyn Evans erstmals miteinem World Rally Car bei einem WM-Lauf an den Start ging. 2015 fuhrder Walliser mit Rang vier sein bestes Ergebnis auf derMittelmeerinsel ein. In diesem Jahr will sich der 30-Jährige ummindestens einen Platz verbessern."Jeder von uns erinnert sich daran, wann und wo er erstmals beieinem World Rally Car ins Lenkrad greifen durfte", erläutert Evans."Darum bleibt der WM-Lauf auf Sardinien für mich immer etwasbesonderes. Er ist eine schwierige Herausforderung, doch mit der Zeithabe ich gelernt, die Eigenarten dieser Wertungsprüfungen zugenießen. In diesem Jahr wollen wir auch dank einer intelligentenHeransgehensweise unter die ersten Drei fahren, obwohl die Konkurrenzhart ist. Einen speziellen Vortest konnten wir nicht mehrdurchführen. Dafür war ich bei einer Veranstaltung mit von derPartie, die sich ,Red Bull Cut it' nennt - ein Wettrennen fürRasenmäher-Traktoren! Ich weiß nicht, wie weit mir dies in Italienhelfen wird, aber Spaß hatten wir auf jeden Fall eine ganze Menge..."Teemu Suninen / Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3);WM-Rang: 6; Rallye-Italien-Starts: 3. Bestes Ergebnis: Platz 8 (2016)Der junge Werksfahrer von M-Sport geht auf Sizilien unter neuenVorzeichen an den Start: mit dem erfahrenen Jarmo Lehtinen auf demheißen Sitz. Der 50-Jährige kann als Copilot von Mikko Hirvonen auf15 WM-Laufsiege zurückblicken und bringt entsprechend viel Erfahrungmit. Er wird Suninen für den Rest der Saison "vorbeten". Teemuerinnert sich gerne an die Mittelmeer-Rallye: 2015 gewann er inItalien die WRC 3-Wertung, 2016 die WRC 2-Klasse. Geht es nach dem 25Jahre alten Finnen, kann es im laufenden Jahr so weiter gehen."Mit Jarmo Lehtinen habe ich für den weiteren Verlauf des Jahreseinen neuen Beifahrer", bestätigt der junge Finne. "Ich danke MarkoSalminen für die bisherige Unterstützung, wir haben gemeinsam imvergangenen halben Jahr viel erreicht, Wertungsprüfungs-Bestzeitengesetzt und WM-Rallyes angeführt. Aber ich befinde mich weiter ineiner steilen Lernphase, von Jarmos immenser Erfahrung kann ich enormprofitieren. Dies ist sehr wichtig, um meine ehrgeizigen Ziele in derzweiten Saisonhälfte zu erreichen. Die Rallye Italien kenne ich rechtgut. Ich starte hier zum vierten Mal, das hilft sicherlich, um michschnell an Jarmo zu gewöhnen. Mit nur einer Woche Pause seit demportugiesischen WM-Lauf fiel die Vorbereitungszeit eher kurz aus.Doch wenn alles nach Plan läuft, sollten wir unsere Performancewiederholen können. Dazu müssen wir bereits beim Abfahren derStrecken hochkonzentriert sein, denn die groben Schotterprüfungen aufSardinien erlauben kaum Fehler und setzen auch dem Material zu. Hinzukommt die intensive Hitze - viel Trinken und richtige Ernährungwerden eine große Rolle spielen, um das eigene Energielevel oben zuhalten."Julius Tannert und Nico Knacker mit ihren Fiesta R2T in Junior-WMam StartErst Schnee, dann Asphalt, nun Schotter: Für die beiden deutschenFord Fiesta R2T-Fahrer in der Junioren-Weltmeisterschaft wartet aufSizilien die nächste schwierige Aufgabe. Julius Tannert aus Zwickaureist nach seinem Klassensieg auf Korsika mit hohen Erwartungen genItalien. Gemeinsam mit Beifahrer Jürgen Heigl hat er sich einePlatzierung unter den besten Drei zum Ziel gesetzt. "Das wird eineextrem anspruchsvolle Rallye. Von meinem Start vor zwei Jahren weißich, dass bei dieser Rallye alles passieren kann und wir mit Köpfchenfahren müssen", so der 29-Jährige. "Die Wertungsprüfungen sind nachden World Rally Cars und R5-Autos, die vor uns starten, extremausgefahren. Teilweise liegen fußballgroße Steine auf der Strecke.Wir sind besonders motiviert und wollen unsere Erfahrung ausspielen."Genau die fehlt dem 22 Jahre jungen Nico Knacker aus Siedenburgnoch: Mit seinem frontgetriebenen, rund 200 PS starken Ford stellt ersich beim dritten Saisonlauf der Junior-WM seiner ersten reinenSchotter-Rallye überhaupt. "Ich bin sehr gespannt, wie sich unserFiesta auf dem für mich neuen Untergrund verhalten wird", so dasNachwuchstalent, der auf die Ansagen von Anne Katharina Stein hörenwird. "Ich bin sehr froh, dass ich mit Anne eine so erfahreneBeifahrerin für diese anspruchsvolle Veranstaltung gewinnen konnte.Wir wollen möglichst jede Wertungsprüfung absolvieren und wichtigeErfahrungen sammeln, an meinem Aufschrieb arbeiten und diesenverbessern."