Renishaw: Was steht jetzt noch aus?

An der Heimatbörse London notiert Renishaw per 28.12.2018, 16:55 Uhr bei 42,28 GBP. Renishaw zählt zum Segment "Elektronische Geräte und Instrumente".

Unser Analystenteam hat Renishaw auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Derzeit schüttet Renishaw nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Electrical Equipment. Der Unterschied beträgt 0,66 Prozentpunkte (1,49 % gegenüber 2,15 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 21,63 liegt Renishaw unter dem Branchendurchschnitt (43 Prozent). Die Branche "Electrical Equipment" weist einen Wert von 37,98 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Renishaw wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Renishaw auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.