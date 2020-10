Renforth überschreitet das Ziel von 2.000 Bohrmetern bei der Parbec Goldlagerstätte und schließt Finanzierung über 3.240.000 $ zu 0,135 $/Aktie ab

Quelle: IRW Press

Renforth Resources

Pickering, ON, 07. Oktober 2020. Renforth Resources Inc. (CSE: RFR) (OTC Pink: RFHRF) (WKN: A2H9TN) (“Renforth” oder das “Unternehmen”) freut sich, die Aktionäre darüber zu informieren, dass das laufende, vollständig finanzierte Bohrprogramm bei Renforth´s zu 100% eigener Parbec Goldlagerstätte nun mehr als 2.160 m in fünf Bohrlöchern erreicht hat, um die grubenbezogene Goldressource gemäß NI 43-101 vom Mai ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



