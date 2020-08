Renforth findet sichtbares Gold im Sprenggebiet der Discovery Ader bei New Alger

Quelle: IRW Press

Renforth Resources

Pickering, ON, 05. August 2020. Renforth Resources Inc. (CSE: RFR) (OTC Pink: RFHRF) (WKN: A2H9TN) ("Renforth" oder das "Unternehmen") freut sich, die Aktionäre wissen zu lassen, dass im Gebiet der Sprengarbeiten, die kürzlich an den Discovery Adern abgeschlossen wurden, in mehreren Fällen sichtbares Gold beobachtet wurde. Einzelheiten zum Standort sind unten aufgeführt. Es wurden 1.815 Pfund repräsentatives Material



