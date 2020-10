Renforth bohrt 22,5 m mit 1,21 g/t Au auf den zu 100% eigenen Parbec Tagebau-Goldprojekt

Quelle: IRW Press

Renforth Resources

Pickering, ON, 28. Oktober 2020. Renforth Resources Inc. (CSE: RFR) (OTC Pink: RFHRF) (WKN: A2H9TN) (“Renforth” oder das “Unternehmen”) freut sich, die Aktionäre darüber zu informieren, dass Teilergebnisse für PAR-20-100 eingegangen sind und ein Intervall von 22,5 m 1,21 g/t Gold in einer Tiefe von 88,5 bis 111 m enthielt. Dies wurde im Bohrkern gemessen und wir mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung