Renexxion Ireland Ltd. gibt eine Vereinbarung zur Lizenzierung und Zusammenarbeit mit Dr. Falk Pharma GmbH bekannt

Roscrea, Irland und Freiburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Renexxion Ireland Ltd, ein privates biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Bereitstellung innovativer Arzneimittel für Patienten mit einem hohen ungedeckten Bedarf an gastrointestinalen Erkrankungen verschrieben hat, gab heute bekannt, dass es eine Lizenzierungs- und Kooperationsvereinbarung mit der Dr. Falk Pharma GmbH geschlossen hat, um Naronaprid, ein einzigartiges gastrointestinale Prokinetikum im Spätstadium, zunächst für Gastroparese, gemeinsam zu entwickeln und zu vermarkten.· Renexxion Ireland und Dr. Falk Pharma haben eine exklusive Lizenzierungs- und Kooperationsvereinbarung geschlossen, um Naronaprid in den späteren Entwicklungsstadien in Großeuropa (einschließlich Großbritannien), Russland, den zentralasiatischen Republiken und bestimmten australasiatischen Ländern voranzubringen.· Im Rahmen der Lizenz- und Kooperationsvereinbarung hat Dr. Falk Pharma eine Vorauszahlung geleistet und sich zu einer erheblichen Entwicklungsfinanzierung, zu klinischen, regulatorischen und vertrieblichen Meilensteinzahlungen sowie zu Lizenzgebühren im zweistelligen Prozentbereich verpflichtet.· Renexxion Irland behält die verbleibenden Rechte an Naronaprid weltweit, einschließlich des Großraums China, der Vereinigten Staaten und Japan, und diese Zusammenarbeit mit Dr. Falk Pharma wird als wichtiger Katalysator dafür dienen, dass Renexxion Naronaprid für Patienten mit gastrointestinalen Motilitätsstörungen weltweit weiterentwickelt.· Renexxion Ireland wird seine Verpflichtungen im Rahmen der Lizenz- und Kooperationsvereinbarung, einschließlich zusätzlicher Forschungen, von seiner Betriebsstätte in Roscrea, Irland, aus wahrnehmen.Naronaprid ist ein Arzneimittelkandidat in der späten klinischen Phase, der eine einzigartige Kombination aus agonistischen Eigenschaften des Serotonin-5HT4-Rezeptors und antagonistischen Eigenschaften des Dopamin-D2-Rezeptors aufweist, die beide klinisch validierte Zielmoleküle sind und sowohl im oberen als auch im unteren Gastrointestinaltrakt wirken."Dr. Falk Pharma ist führend in der Entwicklung und Vermarktung von gastrointestinalen Arzneimitteln in Europa und verfügt über das Wissen, die Erfahrung und die tiefgreifenden klinischen und kommerziellen Erkenntnisse, die eine transformative Zusammenarbeit für Renexxion Ireland darstellen und zu wichtigen Wendepunkten in der Wachstumsentwicklung des Unternehmens führen werden", sagte Dr. Peter Milner, FACC, Vorsitzender und CEO.Dr. Roland Greinwald, Geschäftsführer Medizin & Pharmazie der Dr. Falk Pharma GmbH, kommentierte: "Naronaprid, ein gastrointestinales Prokinetikum mit einem einzigartigen Zielprofil, hat das Potenzial, das erste Medikament seiner Klasse zur Behandlung von Gastroparese zu werden, einer Erkrankung, für die es derzeit keine genehmigten Behandlungen gibt."Prof. Jan Tack, Experte für gastrointestinale Erkrankungen und Leiter der Klinik für Gastroenterologie an den Universitätskliniken Leuven, Belgien, erklärte: "Naronaprid ist ein perfekter Kandidat mit einem erwarteten Best-in-Class-Potenzial für die Behandlung von Gastroparese aufgrund seiner dualen Wirkungsweise, d.h. prokinetische Wirkung als sehr potenter 5-HT4-Agonist und seine antiemetischen Eigenschaften als Dopamin-D2-Antagonist. Gleichzeitig wird erwartet, dass Naronaprid aufgrund seiner schnellen Verstoffwechselung im Wesentlichen nur topisch wirkt, so dass ein sehr gutes Sicherheitsprofil zu erwarten ist."Informationen zu unbehandelte gastrointestinale Motilitätsstörungen und GastropareseDerzeit steht den Patienten kein sicheres und wirksames Mittel für die gastrointestinale Motilität zur Verfügung. Die letzten zugelassenen Wirkstoffe dieser Art waren Cisaprid (Propulsid®) und Tegaserod (Zelnorm®), die jeweils einen Jahresumsatz von über 1 Milliarde US-Dollar erzielten und vor über 10 Jahren aufgrund von Sicherheitsbedenken in Bezug auf das Herz zurückgezogen wurden.Gastroparese ist eine schwere chronische Erkrankung, die durch eine verzögerte Magenentleerung gekennzeichnet ist und zu Symptomen des oberen Gastrointestinaltrakts wie Übelkeit, Erbrechen oder Blähungen führt. Die geschätzte Prävalenz der Gastroparese wird in den USA mit 24,2 pro 100.000 angegeben; da Gastroparese jedoch unterdiagnostiziert wird, wird die wahre Prävalenz auf 50,5 pro 100.000 geschätzt. Gastroparese geht häufig mit einer erheblichen Beeinträchtigung der sozialen und beruflichen Funktion einher. Trotz des hohen ungedeckten medizinischen Bedarfs gibt es kein zugelassenes Arzneimittel für diese Indikation.Informationen zu Naronaprid - Potenzieller Blockbuster für bisher nicht abgedeckte gastrointestinale IndikationenNaronaprid ist ein Arzneimittelkandidat in der späten klinischen Phase, der eine einzigartige Kombination aus 5HT4-Agonisten und D2-Antagonisten besitzt und sowohl im oberen als auch im unteren Gastrointestinaltrakt wirkt. Es wirkt lokal im Darmlumen, ist minimal resorbierbar und hat ein Nebenwirkungsprofil, das nicht von dem eines Placebos zu unterscheiden ist. Vier positive Phase-2-Studien für Indikationen im oberen und unteren Magen-Darm-Trakt abgeschlossen und Phase-3-Studien für CIC (chronisch-idiopathische Verstopfung) und GERD (gastroösophagealer Reflux) vorbereitet. Naronaprid wurde entwickelt, um jegliches kardiales Sicherheitsrisiko zu vermeiden. Seine orale Formulierung deckt einen großen ungedeckten Bedarf bei CIC, IBS-c, PPI-resistenter GERD und Gastroparese.Informationen zu Renexxion:Renexxion Ireland Ltd. ist ein privates biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entwicklung neuer Arzneimittel für Patienten mit gastrointestinalen Motilitätsstörungen verschrieben hat und dessen Betrieb und Arzneimittelentwicklungsteam in Irland angesiedelt ist. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.rnexltd.ie.Informationen zur Dr. Falk Pharma GmbHDie Dr. Falk Pharma GmbH entwickelt und vermarktet seit über 60 Jahren innovative Arzneimittel zur Behandlung einer Vielzahl von Magen-Darm-Erkrankungen wie entzündliche Darmerkrankungen oder eosinophile Ösophagitis sowie hepatobiliäre Erkrankungen wie die primär biliäre Cholangitis. Als internationaler Experte für Verdauungs- und Stoffwechselmedizin bringt das Unternehmen Ärzte, Wissenschaftler und Patienten zusammen, um neue und wirksame Ansätze für die Patientenversorgung zu entwickeln. Dr. Falk Pharma engagiert sich in der präklinischen und klinischen Forschung mit dem Ziel, die therapeutische Praxis sowie die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern. Als Familienunternehmen mit globaler Präsenz hat Dr. Falk Pharma zehn Tochtergesellschaften in Europa und Australien und wächst kontinuierlich. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz und seine Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Freiburg, Deutschland. Seine pharmazeutischen Produkte werden in Europa hergestellt, hauptsächlich an Standorten in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Die Dr. Falk Pharma GmbH beschäftigt weltweit rund 990 Mitarbeiter, davon 214 in Freiburg.Weitere Informationen zu Dr. Falk Pharma finden Sie online unter: https://drfalkpharma.comPressekontakt:Catherine PearsonInformationsmanagerinPress@rnexltd.ie+353 61 539121Original-Content von: Renexxion Ireland Ltd.; Dr. Falk Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell