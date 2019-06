Renewables Infrastructure -The: Schon gehört?

Am 15.06.2019, 02:00 Uhr notiert die Aktie Renewables Infrastructure -The an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 127,6 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Versorgungsunternehmen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Renewables Infrastructure -The einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Renewables Infrastructure -The jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Renewables Infrastructure -The-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Renewables Infrastructure -The-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Renewables Infrastructure -The vor. Unterm Strich erhält Renewables Infrastructure -The somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 5,09 % ist Renewables Infrastructure -The im Vergleich zum Branchendurchschnitt Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler (3,52 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,57 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,61. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Renewables Infrastructure -The zahlt die Börse 18,61 Euro. Dies sind 13 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 21,49. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.