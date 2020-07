Renewables Infrastructure: Aufschrei, garantiert!

Am 24.07.2020, 21:56 Uhr notiert die Aktie Renewables Infrastructure an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 133.8 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Versorgungsunternehmen".

Unsere Analysten haben Renewables Infrastructure nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Die Aktie von Renewables Infrastructure gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 8,02 insgesamt 76 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", der 32,83 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Renewables Infrastructure-Aktie ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Renewables Infrastructure investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,01 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler einen Mehrertrag in Höhe von 1,46 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

