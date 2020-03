Renew: Das Ende oder geht es weiter?

Für die Aktie Renew aus dem Segment "Bauwesen" wird an der heimatlichen Börse London am 10.03.2020, 02:12 Uhr, ein Kurs von 470.67 GBP geführt.

Unsere Analysten haben Renew nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Renew. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Für Renew liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 0 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Renew-Wertpapier vom letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Aus Analystensicht erhält die Renew-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Renew hat mit einer Dividendenrendite von 2,32 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.14%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Bauwesen"-Branche beträgt +0,19. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Renew-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.