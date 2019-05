ReneSola liefert 5,4 MW Mono-PERC-Module an Helexia in Belgien

Shanghai (ots/PRNewswire) - ReneSola, ein Bloomberg Tier1-Modulhersteller mit einer Kapazität von 3,5 GW, gab heute bekannt,dass er eine Vereinbarung zur Lieferung von 5,4 MW 310 WMono-PERC-Modulen an Helexia für den Einsatz auf Solardachprojektenin Belgien unterzeichnet hat.Der Energieversorger Helexia betreibt derzeit mehr als 150Photovoltaik-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 60 MW undverzeichnet ein schnelles Wachstum in Frankreich, Italien, Spanien,Portugal und Belgien. ReneSola wurde als wichtiger Modullieferant fürHelexia ausgewählt.Herr Li Xianshou, CEO von Renesola, sagt: "Europäische Investorenund EPC-Firmen für Versorgungs- und kommerzielle Solarparks sind seitmehr als 10 Jahren unsere Hauptkunden. Wir werden unsere Produktionweiter an neue Technologien anpassen, um die Energiekosten aufschnelle und zuverlässige Weise weiter zu senken. "Herr Pierre-Yves Sizaire, Vizepräsident von Europa, ReneSola,sagt: "Wir fühlen uns geehrt, Helexia für seine Projekte mit 5,4 MWunserer kohlenstoffarmen Mono-PERC-Module beliefern zu dürfen.ReneSola hat mehr als 7 GWp an hochwertigen Modulen nach Europageliefert Wir sind stolz darauf, weiterhin einen Beitrag zurFörderung sauberer Energie in Europa zu leisten. "ReneSola wird vom 15. bis 17. Mai an der Intersolar München 2019teilnehmen und ist am Stand Nr .: C1, 270B zu finden. Um mehr überunsere Produkte zu erfahren, wenden Sie sich bitte anservice@renesola.com oder besuchen Sie http://www.renesola.com.--ENDEN--Über ReneSolaReneSola wurde 2005 gegründet und ist mit einer jährlichenProduktionskapazität von 3,5 GW die Nummer 12 im Bloomberg Tier 1Solar Panels-Hersteller-Ranking. ReneSola nutzt seine globale Präsenzund solide Branchenerfahrung, um die Kapazität zu erhöhen und dieProduktionstechnologie jedes Jahr zu verbessern, um Investoren imVersorgungsmaßstab zu beliefern. Weitere Informationen erhalten Sieunter www.renesola.com.Pressekontakt:Charlene Li+86-86-021-62809180 Ext:113charlene.li@renesola.comOriginal-Content von: ReneSola, übermittelt durch news aktuell