Rendra AS und Takenaka Corporation geben neue Partnerschaft im Building Information Modeling bekannt

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - Takenaka unterzeichnet einen Dreijahresvertrag für die Nutzung von Rendras kollaborativer digitaler BIM-Bausoftware StreamBIMRendra AS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3106530-1&h=2814540371&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3106530-1%26h%3D3102945879%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstreambim.com%252F%26a%3DRendra%2BAS&a=Rendra+AS), ein Unternehmen der JDM Technology Group, gab heute einen neuen Dreijahresvertrag mit Takenaka Corporation of Japan (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3106530-1&h=928960769&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3106530-1%26h%3D477194182%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.takenaka.co.jp%252Ftakenaka_e%252F%26a%3DTakenaka%2BCorporation%2Bof%2BJapan&a=Takenaka+Corporation+of+Japan) bekannt. Damit bekräftigt das Unternehmen seine Strategie, die StreamBIM-Software weltweit an Firmen im Bereich Architektur, Ingenieurswesen und Bau (AEC) zu liefern.StreamBIM ermöglicht es Anwendern, Building Information Models (BIM) auf vielen Geräten, einschließlich PCs, Smartphones und Tablets, zu betrachten und verschiedene Dokumententypen, einschließlich 2D-Zeichnungen, zu verwalten. StreamBIM erleichtert die Kommunikation und die Aktivitäten für den gesamten Bauzyklus."Wir arbeiten seit mehr als einem Jahr mit Takenaka zusammen und unsere Beziehung ist extrem positiv", sagt Ole Kristian Kvarsvik, Managing Director bei Rendra. "Takenaka wollte den Einsatz von BIM während der Bauphase ausweiten und suchte daher nach einem bewährten Produkt für BIM-Konstruktion und -Kollaboration."Bis heute hat Takenaka StreamBIM bei mehr als 60 Projekten eingesetzt und mit dieser Vereinbarung kann Takenaka seine Expertise im Bereich des digitalen Bauens weiter ausbauen."Wir sind überzeugt, dass es zu Innovationen und Synergien kommen wird, wenn wir ein führendes japanisches Unternehmen im Bereich Projektabwicklung und das skandinavische BIM-Know-how in unserem Produkt zusammenbringen", sagt Ole Kristian Kvarsvik. "Das Takenaka-Team ist in Sachen Bautechnik sehr gut informiert. Wir fühlen uns geehrt, dass sie Rendra als ihren Partner gewählt haben.""Unsere Besuche auf der Baustelle des Backe-Projekts Lindelia und des Vasakronan-Projekts Celsius haben uns den potentiellen Wert des Einsatzes von BIM bei unseren Bauprojekten bestätigt", sagte Hiroaki Yamasaki (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3106530-1&h=4245909249&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3106530-1%26h%3D2168222%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fjp.linkedin.com%252Fin%252Fhiroaki-yamasaki-350026196%26a%3DHiroaki%2BYamasaki&a=Hiroaki+Yamasaki), Senior BIM Manager bei Takenaka. "Mit einer kollaborativen BIM-Software werden wir eine vollständige digitale Aufzeichnung des Gebäudes haben. Das ist für uns viel wertvoller als Papierdokumente und verbessert unseren Bauprozess erheblich."Rendra wird eine Niederlassung in Japan eröffnen und Seite an Seite mit der fortschrittlichen F&E-Abteilung von Takenaka und professionellen Projektteams arbeiten.Informationen zu Rendra AS: Rendra AS ist ein in Norwegen tätiges Unternehmen für Bautechnologie, das die SaaS-Software für Unternehmen "StreamBIM" konzipiert, entwickelt und vertreibt. StreamBIM ist eine BIM-basierte kollaborative Plattform, die die Lücke zwischen Entwurf und Bau überbrückt.Rendra ist Teil der JDM Technology Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3106530-1&h=1051271184&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3106530-1%26h%3D16652771%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fjdmtechnologygroup.com%252F%26a%3DJDM%2BTechnology%2BGroup&a=JDM+Technology+Group).Informationen zur Takenaka Corporation: Die Takenaka Corporation gehört zu den fünf größten Architektur-, Ingenieur- und Bauunternehmen in Japan und kann stolz auf 400 Jahre Geschichte zurückblicken. Takenaka bietet Architektur-, Ingenieur- und Baudienstleistungen und hat seinen Hauptsitz in Osaka, Japan.Pressekontakt:Ole Kristian Kvarsvik, Rendra AS, +47 24076767,okk@rendra.ioOriginal-Content von: Rendra, übermittelt durch news aktuell