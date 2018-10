Rendite mit Meerblick / Darauf sollten Sie beim Kauf einer Ferienimmobilie achten (FOTO)

Münster (ots) -Ob eine Wohnung an der Ostsee oder eine Hütte in den Bergen:Gerade jetzt in der Urlaubszeit denken viele wieder darüber nach,sich eine Ferienimmobilie zu kaufen. Unabhängig sein, spontan demAlltag entfliehen, nie wieder zu kleine Koffer - das sind gute Gründefür Eigentum am Urlaubsort. "Immer mehr sehen die Investition in eineFerienimmobilie aber auch als Renditeobjekt oder Altersruhesitz",sagt Roland Hustert, Geschäftsführer der LBS Immobilien NordWest.Zwar verreisen die Deutschen am liebsten nach Spanien, Italien,Österreich und in die Türkei. Doch Dauerbrenner bei der eigenenFerienimmobilie ist und bleibt Deutschland. "Nicht zuletzt diepolitischen Unruhen im Ausland, aber auch die kurzen und sicherenAnreisezeiten sorgen dafür, dass viele in der Heimat Urlaub machenwollen und demzufolge auch gerne hier kaufen", so Hustert.Wie bei jeder großen Anschaffung will auch der Kauf einerFerienimmobilie gut überlegt sein. Auf keinen Fall sollte man auseiner spontanen Verliebtheit heraus handeln. Viele Kriterien, die fürden Hauptwohnsitz gelten, muss auch das Urlaubsdomizil erfüllen. Sosollten Lage und Objekt stimmen: lieber ein kleines Objekt amrichtigen Ort als ein großes am falschen Platz. Je dichter am Wasser,je näher am Bäcker, an den Geschäften und Restaurants, desto größerder eigene Erholungswert - und desto eher kommen die Gäste immerwieder.Damit sich die Vermietung wirklich lohnt, sollte die Immobiliemindestens 120 Tage im Jahr belegt sein. Hustert: "Eine guteFerienimmobilie kann dann eine solide Rendite von drei bis vierProzent erwirtschaften. Eine detaillierte Checkliste und ein Videoinformieren im Internet unter www.lbsi-nordwest.de/news.Ansprechpartner für die Presse:LBS Immobilien NordWestDr. Christian SchröderTel.: 0251/412 5125 oder 0171/76 110 93Fax: 0251/412 5222E-Mail: christian.schroeder@lbswest.dewww.lbs.de/presseOriginal-Content von: LBS Immobilien GmbH NordWest, übermittelt durch news aktuell