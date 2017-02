Rendite-Anstieg setzt Bank von Japan unter Druck

TOKIO (dpa-AFX) - Kurz nach ihrer Zinsentscheidung vom Dienstag gerät die japanische Notenbank unter Druck: Am Donnerstag stieg die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen über 0,1 Prozent bis auf knapp 0,12 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit gut einem Jahr.



Dabei hatten die Währungshüter eigentlich angekündigt, dafür zu sorgen, dass die Rendite in etwa bei null Prozent bleibt. Experten gingen bislang von einem Toleranzbereich zwischen minus 0,1 und plus 0,1 Prozent aus.

Nach dem Anstieg am Donnerstag ist die Rendite zehnjähriger Papiere wieder so hoch wie zuletzt im Januar 2016, bevor die Bank von Japan ihren Leitzins in den negativen Bereich gesenkt und dadurch die Marktzinsen deutlich nach unten gedrückt hatte.

Grund für den Rendite-Auftrieb ist Experten zufolge eine für den japanischen Staat vergleichsweise ungünstig verlaufene Anleihemission am Donnerstag. Für eine Schuldenaufnahme in Höhe von gut 2,17 Billionen Yen (knapp 18 Milliarden Euro) musste der Fiskus fast 0,09 Prozent Rendite hinnehmen. Zuletzt waren es bei dieser Laufzeit nur rund 0,06 Prozent.

Bei ihrer jüngsten Zinsentscheidung am Dienstag hatte die japanische Notenbank ihre lockere Geldpolitik unverändert gelassen und die Wachstumsprognose für das kommende Fiskaljahr angehoben. Die Währungshüter halten seit geraumer Zeit die Zinsen niedrig, um die japanische Wirtschaft zu stützen. Dies wird aber zunehmend schwierig, weil rund um den Globus die Inflation und damit auch die Zinsen steigen./tos/bgf/stb