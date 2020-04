Renault will staatlich garantierte Kredite in Anspruch nehmen

Weitere Suchergebnisse zu "Michelin":

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - In der Corona-Krise will der französische Autobauer Renault staatlich garantierte Kredite in Anspruch nehmen - offensichtlich in Milliardenhöhe.



Präsident Jean-Dominique Senard sagte am Freitag im französischen Sender RTL auf die Frage, ob dabei die Summe von vier bis fünf Milliarden Euro erreicht werde: "Das könnte in dieser Größenordnung sein."

Das Szenario einer vorübergehenden Nationalisierung werde hingegen derzeit nicht ins Auge gefasst. "Wir werden nicht die Finanzen des Staates belasten", sagte Senard. Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hatte in der Krise Nationalisierungen nicht ausgeschlossen, um wichtige Konzerne zu retten.

Der Hersteller hatte am Donnerstagabend angekündigt, dass er seinen Aktionären für 2019 keine Dividende zahlen wolle. Der Verwaltungsrat werde das auf der Hauptversammlung im Juni vorschlagen. Senard und Interimschefin Clotilde Delbos seien zudem einverstanden, dass ihre Bezahlung im zweiten Vierteljahr um mindestens ein Viertel gekürzt werde.

Der Hersteller mit Sitz in Boulogne-Billancourt bei Paris ist wie Konkurrenten auch stark von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Das Traditionsunternehmen war im vergangenen Jahr nach dem Rücktritt von Konzernchef Carlos Ghosn in eine Krise geraten und schrieb rote Zahlen. Erschüttert wurde auch die Autoallianz mit den japanischen Herstellern Nissan und Mitsubishi. Bei Renault hat der französische Staat mit einem Anteil von 15 Prozent eine starke Stellung.