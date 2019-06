Renault enttäuscht über Scheitern der Fusionspläne mit Fiat Chrysler

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Der französische Autobauer Renault hat sich nach dem Scheitern der möglichen Fusion mit Fiat Chrysler (FCA) enttäuscht gezeigt.



Die Offerte sei zeitgemäß und hätte ein "europäisches Kraftzentrum" in der Automobilbranche geschaffen, teilte Renault am Donnerstag in einer Stellungnahme in Boulogne-Billancourt bei Paris mit. Für Renault schien zudem ein Zusammenschluss mit FCA noch nicht vom Tisch. Es werde an die Attraktivität der Allianz geglaubt, hieß es in der Mitteilung. Weitere Angaben zu den Hintergründen machte Renault zunächst nicht.

FCA hatte in der Nacht zu Donnerstag sein Angebot "mit sofortiger Wirkung" zurückgezogen und erklärt, dass die politischen Voraussetzungen, damit ein solcher Zusammenschluss erfolgreich sei, derzeit in Frankreich nicht gegeben seien. Der Renault-Verwaltungsrat hatte zuvor eine Entscheidung über das Fusionsangebot erneut vertagt. Nach Angaben des französischen Wirtschaftsministeriums habe man eine längere Bedenkzeit haben wollen. Frankreich hält rund 15 Prozent an der Renault-Gruppe./ari/DP/jha