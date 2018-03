Renault-Nissan-Mitsubishi: Alliance besetzt Führungspositionen, um Synergien voranzutreiben

Weitere Suchergebnisse zu "Mitsubishi":

Paris, Tokio und Yokohama, Japan (ots/PRNewswire) -Am 1. April treten Konvergenzmaßnahmen in Kraft, um Synergien inoperativen Schlüsselbereichen in Zusammenhang mit dem mittelfristigenPlan Alliance 2022 voranzutreiben.Renault, Nissan und Mitsubishi haben heute verkündet, dass siesich mit den jeweiligen Arbeitnehmervertretergruppen bezüglich der am1. März bekanntgegebenen Konvergenzprojekte getroffen haben. Dienachfolgende Leitungsorganisation tritt am 1. April 2018 in Kraft.Carlos Ghosn, Vorsitzender und CEO der Alliance, sagte: "Wir gebendie Alliance-Teams bekannt, die die nächste Konvergenzphase umsetzenwerden. Durch inkrementelle Umsatz- sowie Kosteneinsparungs- undKostenvermeidungsmaßnahmen werden sie bis zum Ende von Alliance 2022eine Verdopplung der Synergien auf mehr als 10 Mrd. Euro anstreben(gegenüber 5 Mrd. Euro in 2016)."Die heute Ankündigung ist ein weiterer Schritt zur beschleunigtenOptimierung der Leistungs- und Wachstumsposition derMitgliedsunternehmen der Alliance. Gleichzeitig sollen die Autonomieund die individuellen Strategien von Groupe Renault, Nissan MotorCompany und Mitsubishi Motors bewahrt werden.Jeder der unten benannten Alliance-Chefs ist Carlos Ghosn,Vorsitzender und CEO der Alliance, unterstellt.- Tsuyoshi Yamaguchi, Alliance Executive Vice President, Engineering.Diese Funktion ist verantwortlich für sämtliche technischenBelange, insbesondere die Produktentwicklung. Sie wird diekonkurrenzfähige Technologiebereitstellung undLeistungstransformation sicherstellen. Durch gemeinsameEntscheidungsfindung werden Duplikation und Abweichung vermieden.Durch gemeinsame KPI, Prozesse, Standards, Methoden und Tools werdenBereitstellung und Effizienz der technischen Kompetenz verbessert.Mit Wirkung zum 1. April gehören die folgenden Personen zum Team'Engineering' unter Tsuyoshi Yamaguchi:- Gaspar Gascon, Deputy Alliance Executive Vice President,Engineering- Takao Asami, Alliance Senior Vice President, Research and AdvancedEngineering- Philippe Brunet, Alliance Senior Vice President, Powertrain and EVEngineering- Christian Steyer, Alliance Senior Vice President, ProductDevelopment 1- Kunio Nakaguro, Alliance Senior Vice President, Product Development- Alexandre Corjon, Alliance Global Vice President, EE and SystemsEngineering- Karim Mikkiche, Alliance Global Vice President, Transformation andPerformance Office- Hiroshi Nagaoka, Alliance Global Vice President, CustomerPerformance and CAE / Test Engineering- Akihiro Otomo, Alliance Global Vice President, Platform and VehicleComponent Engineering- John Martin, Alliance Executive Vice President, Manufacturing,Production Engineering and Supply Chain Management (SCM).Diese Funktion trägt Verantwortung für die Konvergenz vonFertigung, Produktionstechnik und SCM. Sie kümmert sich um dieMaximierung von Synergien durch Verbesserungen bei Bereitstellung undEffizienz, die volle Ausschöpfung der Alliance-Assets sowie dieOptimierung der Abwicklung von Investitionsvorhaben und derFertigungsstandorte der Mitgliedsunternehmen der Alliance.Mit Wirkung zum 1. April gehören die folgenden Personen zum Team'Manufacturing, Production Engineering and Supply Chain Management'unter John Martin:- Jose Vicente de Los Mozos, Deputy Alliance Executive VicePresident, Manufacturing and Supply Chain Management Operations 1- Hideyuki Sakamoto, Deputy Alliance Executive Vice President,Manufacturing and Supply Chain Management Operations 2- Jun Seki, Alliance Senior Vice President, Production Engineering- Mark Sutcliffe, Alliance Senior Vice President, Supply ChainManagement and Industrial Strategy- Colin Lawther, Alliance Regional Senior Vice President, MFGTransition TQM, PMO, TdC- Véronique Sarlat Depotte, Alliance Executive Vice President,Purchasing und Alliance Purchasing Organization Chairman undManaging Director.Dieser Funktion gehört ein einziges Team an, das sich um dieEinkaufsbelange der Mitgliedsunternehmen der Alliance kümmert. Sieist verantwortlich für die Auswahl und Betreuung der bestenZulieferbasis für die Alliance. Sie wird sich das Wachstum und dieVolumenkapazitäten der Alliance-Zulieferer zunutze machen, um dienachhaltige Wettbewerbsstellung jeder Marke zu sichern. Die Funktionwird aktiv an der Definition und Implementierung derAlliance-Strategie für Overall Opinion (OaO) und technologischeDurchbrüche mitwirken.Mit Wirkung zum 1. April gehören die folgenden Personen zum Team'Alliance Purchasing Organization' unter Véronique Sarlat Depotte:- Shohei Yamazaki , Alliance Global Vice President, Purchasing undDeputy Managing Director der Alliance Purchasing Organization- Yukihiro Hattori , Alliance Global Vice President, Purchasing undDeputy Managing Director der Alliance Purchasing Organization- Christian Vandenhende, Alliance Executive Vice President, Qualityand Total Customer Satisfaction (TCS).Diese Funktion wird eine gemeinsame Qualitätsstrategie entwickelnund Empfehlungen zu Harmonisierungsmaßnahmen in Zusammenhang mit derQualitätssicherung bei Projekten aussprechen, die von AllianceEngineering entwickelt wurden. Sie ist mit der Aufgabe betraut, OaOin allen Märkten zu verbessern und die Kundenzufriedenheit beiProdukten und Dienstleistungen sicherzustellen. Darüber hinaus wirdsich diese Funktion um die Risikominderung und Senkung derQualitätsnebenkosten durch gemeinsame KPI, Prozesse, Methoden,Standards, Tools und Audits kümmern.Mit Wirkung zum 1. April gehören die folgenden Personen zum Team'Quality and TCS' unter Christian Vandenhende:- Arnaud Bouthenet, Alliance Global Vice President, Quality and TCSStrategy- Hidenobu Miyagi, Alliance Global Director, Quality and TCS Audits- Kent O ' Hara, Alliance Senior Vice President, Aftersales.Diese Funktion trägt Verantwortung für die Einführungeinheitlicher Datenverwaltungssysteme, Best Practices beimKundenbeziehungsmanagement und Skaleneffekte bei Teilelogistik,Warenlagern und Einkauf. Die Initiative Alliance 2022 sieht vor, dassdie Mitgliedsunternehmen bei Aftersales-Aktivitäten verstärkt aufSynergien und Kooperation setzen (beispielsweise in den BereichenZubehör, Teile, Technik, Einkauf und zusammenhängendeDienstleistungen).Mit Wirkung zum 1. April gehören die folgenden Personen zum Team'Aftersales' unter Kent O'Hara:- Hakan Dogu, Alliance Global Vice President und Deputy ManagingDirector, Aftersales- Pietro Berardi, Alliance Regional Vice President, All Parts- Hadi Zablit, Alliance Senior Vice President, Business Development.Diese Funktion kümmert sich primär um zukünftige Aktivitäten undbahnbrechende Innovationen, beispielsweise die Entwicklung der CommonModule Family A-Segment-Plattform, Partnerschaften mit Erstausrüstern(OEM), Alliance Connected Vehicles and Mobility Services, dieAbstimmung bei neuen Technologien und Produktplanung sowie AllianceVentures. Des Weiteren wird sie die Konvergenz bei anderenAktivitäten voranbringen, einschließlich Informations-Management,Digitalisierung und Kundenerfahrung.Mit Wirkung zum 1. April gehören die folgenden Personen zum Team'Business Development' unter Hadi Zablit:- Ogi Redzic, Alliance Senior Vice President, Connected Vehicles andMobility Services- Gérard Detourbet, Alliance Global Vice President, BreakthroughInnovations- Jacques Verdonck, Alliance Global Vice President, Cooperation withDaimler Group and OEMs Partnerships- François Dossa, Alliance Global Director, Alliance Ventures- Nils Saclier, Alliance Global Director, Product and TechnologyPlanning- Arun Bajaj, Alliance Senior Vice President, Talent.Diese Funktion hat den Auftrag, die besten Führungskräfte für dieAlliance zu identifizieren, anzuwerben, zu entwickeln und zu binden,um heute und auch in Zukunft den Geschäftserfolg zu sichern. Zudiesem Zweck wird quer durch die Mitgliedsunternehmen der Allianceein breites Spektrum an Talentmanagementstrategien implementiert.- Ashwani Gupta, Alliance Senior Vice President,Renault-Nissan-Mitsubishi LCV Business.Diese Funktion wird sich darum kümmern, die Marktführerschaft beileichten Nutzfahrzeugen (LCV) unter einer einzigenUnternehmenseinheit auszubauen und den Umsatz anzukurbeln, indem dasPotenzial von Renault, Nissan und Mitsubishi voll ausgeschöpft wird.Durch die Zusammenlegung unter einer einzigen Unternehmenseinheitlassen sich Synergien erzielen. Gleichzeitig werden dieMarkendifferenzierung gewährleistet sowie markenübergreifendeEntwicklung und Fertigung, Technologieweitergabe undKostenreduzierung maximiert.- Arnaud Deboeuf, Alliance Senior Vice President, CEO Office.Diese Funktion kümmert sich um die Stärkung und Vertiefung derKooperation innerhalb der Alliance, damit jeder einzelne Partner vonLeistungs- und Effizienzgewinnen profitiert. Sie betreut und fördertdie Konvergenz durch die leitenden Organe vonRenault-Nissan-Mitsubishi: Alliance Operation Committee und AllianceStrategic Committee. Diese Funktion hat den Auftrag, Synergien undBest Practices in anderen Funktionen voranzutreiben und neueKonvergenzbereiche auszuloten.Biografien des Führungsstabs finden Sie auf der Website vonRenault-Nissan-Mitsubishi: https://www.alliance-2022.com/executives/INFORMATIONEN ZU RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI:Groupe Renault, Nissan Motor und Mitsubishi Motors bilden dieweltgrößte Allianz des Automobilsektors. Es ist die längste undproduktivste Partnerschaft zwischen Automobilherstellern ausunterschiedlichen Kulturkreisen. Zusammen haben diePartnerunternehmen 2017 mehr als 10,6 Millionen Fahrzeuge in fast 200Ländern verkauft. Der Schwerpunkt wird auf Kollaboration und Nutzungvon Synergien gelegt, um die Wettbewerbsstellung zu verbessern. DieAllianz hat strategische Kooperationen mit mehreren Autoherstellernwie Daimler in Deutschland und Dongfeng in China gebildet. 