Renault Gruppe steigert Marktanteil auf 6,35 Prozent - Bester Marktanteil seit 2003 - Elektrischer ZOE verdreifacht Zulassungen

Brühl (ots) - Die Renault Gruppe hat sich 2020 in Deutschland in einem schwierigen Umfeld sehr gut behauptet: In einem stark rückläufigen Markt stieg der Marktanteil der Gruppe (Renault, Dacia und Alpine) auf 6,35 Prozent (2019: 6,21 Prozent). Das ist der beste Marktanteil seit 2003. Die Zahl der Neuzulassungen erreichte 202.500 Einheiten (2019: 243.300; minus 16,8 Prozent). Damit ist die Renault Gruppe weiter stärkster Importeur auf dem deutschen Markt. Neue Verkaufsrekorde erreichte erneut der elektrische Kleinwagen Renault ZOE. Hier verdreifachten sich die Zulassungen auf 30.400 Einheiten. Zum sechsten Mal in Folge war der ZOE damit Deutschlands meistverkauftes Elektroauto."Das Autojahr 2020 war stark geprägt durch die Folgen der Covid-19-Pandemie. Renault Deutschland hat in diesem schwierigen Umfeld gemeinsam mit den Händlern erfolgreich gegengesteuert und den Marktanteil kräftig gesteigert", sagte Uwe Hochgeschurtz, Vorstandsvorsitzender der Renault Deutschland AG, im Rahmen der digitalen Renault Jahres-Pressekonferenz. "Mit 202.500 Neuzulassungen haben wir den besten Marktanteil seit 2003 erzielt und lagen zum vierten Mal in Folge bei über 6 Prozent. Besonders erfreulich ist unsere führende Position im Bereich Elektromobilität. Zum ersten Mal überhaupt war unser bestverkauftes Modell ein Elektroauto: Der Renault ZOE konnte mit 30.400 Zulassungen die Verkäufe verdreifachen. Damit haben wir 2020 mehr ZOE verkauft als in den sechs Jahren davor insgesamt. 2021 werden wir unsere Elektro-Offensive mit Nachdruck fortsetzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir, sobald sich die Corona-Situation verbessern wird, einen Run auf die Autohäuser erleben werden. Dafür ist die Renault Gruppe bestens gerüstet", so Hochgeschurtz.Pressekontakt:Sarah Grassmann, Senior Referentin UnternehmenskommunikationTel. 02232/73-9605E-Mail: sarah.grassmann@renault.dewww.renault-presse.deOriginal-Content von: Renault Deutschland AG, übermittelt durch news aktuell