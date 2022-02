Renault Financial Services startet in Deutschland am 17. Februar 2022

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Neuss (ots) -Am 17. Februar 2022 startet die neue, internationale Marke Renault Financial Services in Deutschland. Die neue Marke bündelt die Aktivitäten der Automobilbank RCI Banque S.A. für den Automobilhersteller Renault.In Deutschland ist Renault Financial Services ein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH und ersetzt die bisherigen Marken Renault Bank, Renault Leasing und Renault Versicherungs-Service. Die Renault Bank direkt, ebenfalls ein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, behält ihren bisherigen Markennamen.Hans von Mangoldt, Direktor Marketing Renault Financial Services: "Seit vielen Jahrzehnten genießen wir das Vertrauen der Renault Kunden in Deutschland durch unsere Expertise rund um Finanzierung, Leasing und Versicherungen. Mit Renault Financial Services wollen wir auch in Zukunft mit modernen Mobilitätslösungen und ausgezeichnetem Kundenservice die zuverlässige Automobilbank an der Seite von Renault sein."Über Renault Financial ServicesRenault Financial Services ist ein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Services GmbH, die zur französischen RCI Banque S.A. gehören, die in 36 Ländern weltweit aktiv ist.Die Automobilbank ist seit 1947 in Deutschland aktiv und vertreibt ihre Finanz- und Versicherungsprodukte über die Automobilhändler der Marke Renault. Darüber hinaus wird Renault Financial Services den spezifischen Anforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung für die Renault Automobilhändler gerecht.Als "Renault Bank direkt" ist RCI Banque Deutschland seit 2013 unter renault-bank-direkt.de auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Seit 2017 bietet die RCI Versicherungs-Service GmbH Versicherungsprodukte auch online unter rci-versicherungs-service.de an. Unternehmenssitz ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.renaultfs.de | www.rcibanque.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.rcibanque.deOriginal-Content von: Renault Financial Services Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell