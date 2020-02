Renault Bank und Nissan Bank sind wieder Top-Performer bei den Autobanken

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Neuss (ots) - Renault Bank und Nissan Bank, Geschäftsbereiche der RCI BanqueS.A. Niederlassung Deutschland, erreichten bei der aktuellen Verbraucherstudie"Fairster Autofinanzierer" in allen Aspekten der Kundenzufriedenheit dieBestnote "Sehr gut" und sind wieder Top-Performer bei den Autobanken (FocusMoney 9/2020).Bei der Fairness-Studie von Focus Money erzielten Renault Bank und Nissan Bankals einzige Autofinanzierer in Deutschland im Kundenurteil Spitzenergebnisse zumeinen in der Gesamtwertung und zum anderen gleichzeitig auch in sämtlichenZufriedenheitskriterien Konditionen, Produktleistung, Kundenkommunikation,Kundenberatung und Kundenservice.Focus Money führte die Studie "Fairster Autofinanzierer" 2020 zum siebten Maldurch: Dieses Jahr wurden 28 Autofinanzierer in Deutschland in Bezug auf 22Service- und Leistungsmerkmale untersucht. Auch in der Vergangenheit habenRenault Bank und Nissan Bank es kontinuierlich auf die Bestenliste in SachenKundenzufriedenheit geschafft. Deshalb erhielten beide Autobanken von FocusMoney die Auszeichnung "5 Jahre Fairster Autofinanzierer".Über RCI Banque Deutschland (RCI Bank and Services Deutschland)RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist die deutsche Niederlassung derfranzösischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländernweltweit aktiv ist. Als Renault Bank, Nissan Bank und Infiniti FinancialServices vertreibt RCI Banque Deutschland zusammen mit ihrem Partner RCIVersicherungs-Service GmbH ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungenund Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine,Nissan und Infiniti. Seit 2013 erleichtert das Unternehmen seinen Kunden denZugang zur Elektromobilität durch innovative und kostengünstigeBatteriemietkonzepte für die Elektrofahrzeuge der Marken Renault und Nissan. AlsRenault Bank direkt ist RCI Banque Deutschland auch im Einlagengeschäft mitTagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbHbietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCIBanque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH istNeuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.rcibanque.de | www.renault-bank.de | www.nissan-bank.de |www.infiniti-financial-services.dewww.rci-versicherungs-service.de | www.renault-bank-direkt.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419 | E-Mail:presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland | Jagenbergstr. 1 | 41468Neuss | Internet: www.rcibanque.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/125761/4533993OTS: RCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandOriginal-Content von: RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell