Renault Bank und Nissan Bank für Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet

Neuss (ots) - Renault Bank und Nissan Bank, Geschäftsbereiche der RCI BanqueS.A. Niederlassung Deutschland, haben in der Deutschlandtest-Studie zumPreis-Leistungs-Verhältnis die höchste Auszeichnung "Preis-Sieger - PrädikatGold" erhalten (Focus 46/2019).In der Online-Verbraucherstudie von Deutschlandtest zur Kundenzufriedenheitwurden zwischen Januar 2018 und Juni 2019 deutschlandweit insgesamt 20.000Unternehmen und Marken in rund 300 Branchen hinsichtlich Preis, Leistung undQualität ihrer Produkte und Dienstleistungen untersucht.Über RCI Banque Deutschland (RCI Bank and Services Deutschland)RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist die deutsche Niederlassung derfranzösischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländernweltweit aktiv ist.Als Renault Bank, Nissan Bank und Infiniti Financial Services vertreibt RCIBanque Deutschland zusammen mit ihrem Partner RCI Versicherungs-Service GmbHihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über dieAutomobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine, Nissan und Infiniti.Seit 2013 erleichtert das Unternehmen seinen Kunden den Zugang zurElektromobilität durch innovative und kostengünstige Batteriemietkonzepte fürdie Elektrofahrzeuge der Marken Renault und Nissan.Als Renault Bank direkt ist RCI Banque Deutschland auch im Einlagengeschäft mitTagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbHbietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an.Unternehmenssitz der RCI Banque Deutschland und der RCI Versicherungs-ServiceGmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.rcibanque.de | www.renault-bank.de | www.nissan-bank.de |www.infiniti-financial-services.de | www.rci-versicherungs-service.de| www.renault-bank-direkt.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419 |E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland | Jagenbergstr. 1 |41468 Neuss | Internet: www.rcibanque.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/125761/4448290OTS: RCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandOriginal-Content von: RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell