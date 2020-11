Renault Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Die Renault-Aktie hat Ende Oktober wieder Schwung aufnehmen können und profitierte in dieser Woche von der Impfstoff-Euphorie an den Märkten. Aktien, die in der Krise zumeist auf dem Verkaufszettel standen oder sich mit der Erholung schwertaten (wie Renault), in die Höhe schnellten. So gelang es den Cluster-Widerstand bei 25,60/26,00 Euro zu durchbrechen. Am Freitag verabschiedete sich das Papier mit einem weiteren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



