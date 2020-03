Renault Aktie: Streit um die Raute!

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Renault hat kürzlich den Konkurrenten Borgward verklagt. Der französische Autobauer stört sich am Firmenlogo von Borgward und sieht eine Verwechslungsgefahr mit der eigenen Raute. Ein Urteil in dieser Sache wird noch im März erwartet. Für Borgward kommt eine solche Klage zur Unzeit, das Unternehmen befindet sich in einer tiefen Krise.

Auch Renault hat es nicht leicht!

