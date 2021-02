Renault Aktie: Renault sagt, dass seine Elektrofahrzeugverkäufe stark ansteigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Die Verkäufe des fünftürigen Elektroautos Zoe von Renault SA (OTC:RNLSY) haben sich im Jahr 2020 in Großbritannien mehr als verdoppelt, berichtete Reuters am Montag. Der Autohersteller sagte, dass seine Elektrofahrzeuge in diesem Jahr die Dieselmodelle in Frankreich überholt hätten. Die EV-Verkäufe machten 19% aus, während die Dieselverkäufe 18% ausmachten. “Am Anfang standen wir vor einer psychologischen Barriere im Zusammenhang mit der Autonomie: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung