Renault Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Aktie des französischen Autobauers Renault hat in den letzten Wochen einen großen Sprung nach oben gemacht. Ende Oktober kehrten die Käufer an den Markt zurück und starteten eine kräftige Aufwärtsbewegung. Befeuert wurde dies von einem freundlichen Gesamtmarkt und der Aussicht auf eine baldige Impfstoffzulassung. So gelang der Sprung über die 26,00-Euro-Marke, wodurch eine langwierige Seitwärtsphase aufgelöst wurde. Mitte November folgte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



