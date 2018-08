Berlin (ots) - Die frühere bayerische SPD-Chefin Renate Schmidthat der Bundespartei mangelnde Unterstützung vorgeworfen. Es seinicht nur schwierig in einer Großen Koaliton auf Bundesebene denpolitischen Gegner zu kritisieren, sagte Schmidt in einem Interviewmit der taz am Wochenende. Vielmehr sei die Bayern-SPD die einzigeUntergliederung, die einer Regionalpartei gegenüberstehe, die auchBundespartei sei. "Die CSU bekommt für die Europawahlen, dieBundestagswahlen und die Landtagswahlen Wahlkampfkostenerstattung -und das hat wiederum die Konsequenz, dass die in Bayern sechsmal mehrhaupatamtliches Personal haben als die SPD."Wenn auf der Bundesebene nicht gesehen werde, dass die SPD inBayern so viele Wählerinnen und Wähler habe wie in allen fünfostdeutschen Bundesländern zusammen, "dann ist denen nicht zuhelfen", sagte Schmidt der taz. "Dann scheitert die SPD aufBundesebene eben an Bayern.""Unsere Spitzenkandidatin Natascha Kohnen ist eine kluge Person",sagte die ehemalige Bundesfamilienministerin in dem taz-Interview mitBlick auf die bayerische Landtagswahl am 14. Oktober. "Es liegt schoneher am fehlenden Rückenwind aus Berlin." Auf die Frage, was dienötigen Maßnahmen wären, sagte Schmidt: "Sehr einfach: mehr Geld undmehr Personal für die bayerische SPD."Das Gespräch im Wortlaut finden Sie hier:https://taz.de/!5525530/Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz RedaktionTelefon: 030 259 02-292Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell