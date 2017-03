Hamburg (ots) - Gerade in unserer Zeit, in der alles"schnell-schnell-mal" verschickt wird - als Kurznachricht, E-Mailoder Fax - ist ein Brief wieder etwas ganz Besonderes. Viele Menschen- und längst nicht nur Angehörige der älteren Generation! - empfindenes als überaus erfreulich, wenn sie zwischen Werbung und Rechnungeneinen persönlichen Brief im Postkasten finden. Das kann wie einSonnenstrahl im Alltag sein.Deshalb lohnt es sich bei vielen Gelegenheiten, darübernachzudenken, ob eine Karte oder ein Brief die bessere Wahl ist alseine elektronisch verschickte oder in einem sozialen Netzwerkgepostete Nachricht. Aktuell etwa mit Blick auf Ostergrüße. WeitereBeispiele: Dank- oder Entschuldigungsschreiben, Weihnachts- oderNeujahrspost, Gratulationen zu Anlässen wie (runden) Geburtstagen,Familienfesten, etwa Verlobung, Hochzeit, Silberhochzeit, goldeneHochzeit, Taufe, Kommunion, Konfirmation und Ähnlichem. Hier dazudrei Tipps:1. Wenn Sie einem Brief ein besonderes "Gewicht" verleihen odererhöhte Aufmerksamkeit erlangen wollen, schreiben Sie ihn am bestenmit der Hand. Es gilt zwar nicht mehr wie früher als Fettnäpfchen,private Briefe am PC zu erstellen, vorrangig, wenn sie entweder sehrlang sind oder die schreibende Person eine extrem schlecht lesbareSchrift hat. Dennoch bleibt Fakt: Mit jedem handgeschriebenen Briefdrücken Sie erhöhte Wertschätzung aus, eben weil er mehr Zeitbraucht, keinen Fehler zulässt - da er ja nicht, wie am PC, zuverbessern ist - und Sie zusätzlich auch Mühe investiert haben. Dasempfinden viele Menschen heutzutage wie ein "kleines Geschenk".2. Die Ausnahme im privaten Bereich, wenn es um am PC erstellteSchreiben geht: Ein Kondolenzbrief soll in solchen Konstellationenausschließlich handgeschrieben sein. Sich bei eventueller schlechtlesbarer Handschrift dann Mühe zu geben, gehört zur Achtung derHinterbliebenen und beweist die notwendige Wertschätzung.3. Kondolenzbriefe im geschäftlichen Bereich, etwa von Vorstand zuVorstand, werden üblicherweise komplett am PC geschrieben, alsoinklusive der Anrede sowie der Schlussformel. Allerdings ist es diepersönlichere Art, diese beiden Elemente handschriftlich einzusetzen.Gleiches gilt im Berufsleben auch für andere Schreiben, die sich ausder üblichen Geschäftspost herausheben sollen, beispielsweise fürGratulationen.Pressekontakt:Inge Wolff, Vorsitzende Arbeitskreis Umgangsformen InternationalTelefon 49(0)175 7441118, inge.wolff.umgangsformen@t-online.deSwinging World e. V. - Der Unternehmerverband der TanzschulenSwinging World GmbHKarl-Werner Wiemers, Beauftragter für InformationsarbeitObenhauptstr. 5 - 22335 HamburgTel.: (0 40) 50 05 82-22karl-werner.wiemers@tanzen.dewww.tanzen.de, www.dance4fans.deOriginal-Content von: Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband - ADTV, übermittelt durch news aktuell