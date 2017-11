Die Renaissance der Jobmessen / Jobbörsen-Kompass 2017 verzeichnet überraschendes Kandidaten-Votum: Karrieremessen erreichen höheren Zufriedenheitsgrad als Jobbörsen oder Social Media-Recruitingkanäle

Bad Soden (ots) - Der Recruitingmarkt in Deutschland wird primärvon Quellen bestimmt, die online stattfinden. Anbieter wie StepStone,Indeed, XING, foodjobs oder mobileJob.com liefern Arbeitgebern dieKandidaten. Doch offenbar nimmt ein klassischer Kanal die Rolle desunbesiegbaren gallischen Recruiting-Dorfes ein: klassischeKarrieremessen. Das ist eines der Ergebnisse derUmfrage des Jobbörsen-Kompass 2017, der Bewertungsplattform fürRecruiting-Kanäle in Deutschland. Von den insgesamt mehr als 24.000Jobbörsen-Bewertungen entfielen auch 1.243 auf verschiedene Jobmessenin Deutschland. Und diese schnitten überraschend stark ab. Auf einerSkala von 1 bis maximal 7 erreichten die Karrieremessen insgesamteine Zufriedenheitsrate von 4,71 und schnitten damit im Vergleich zuanderen Quellen der Mitarbeitersuche am besten ab. Zum Vergleich: DieJobportale erreichten einen Durchschnittswert von 4,21,Social-Media-Kanäle kamen sogar nur auf einen Zufriedenheitsgrad von3,71.Beste Karrieremessen: T5-Jobmesse vor jobvector Career Day undkonaktivaGanz vorne in der Gunst der Absolventen liegen Jobmessen fürNaturwissenschaften und Life Science. An der Spitze liefern sichdabei die Veranstalter der T5 Jobmessen sowie die Jobvector CareerDays ein Kopf-an-Kopf Rennen. Beide finden mehrfach jährlich anverschiedenen Standorten statt und richten sich in erster Linie anSpezialisten aus den Berufsfeldern Naturwissenschaften,Medizintechnik, Pharma oder Bio-Life-Science. Auf Platz 3 landete diekonaktiva, die von Studenten für Studenten organisiert wird undregelmäßig im November in der Dortmunder Westfalenhalle stattfindet.Die Top-Ten der beliebtesten deutschen Karrieremessen punkten ausSicht der Kandidaten mit Höchstnoten in den KategorienInformationswert (im Durchschnitt 5,19), Kontaktqualität (4,86) sowieeiner Weiterempfehlungsquote von 86 Prozent."In Zeiten des dot.com-Booms wurde den klassischen Karrieremessenbereits das Aus prognostiziert. Stattdessen setzten seinerzeit extremgehypte Startups wie zum Beispiel Jobfair24 auf virtuelleBegegnungswelten. Das Ergebnis: Nicht die analoge Welt starb, sonderndigitale Jobmessen waren schnell wieder vom Horizont derMitarbeitersuche verschwunden. Die Ergebnisse des Jobbörsen-Kompasszeigen: Totgesagte leben länger! Jobmessen sind als Orte an denensich Arbeitgeber und Kandidaten ohne virtuellen Schnick-Schnack aufpersönlicher Ebene begegnen, beliebter denn je", sagt Gerhard Kenk,Initiator des Bewertungsportals und als Betreiber des führendenHR-Fachportals Crosswater Job.-Guide, anerkannter Kenner derJobbörsen-Szene.Die beliebtesten Karrieremessen gemäß Jobbörsen-Kompass:Platz 1: T5 JobmessePlatz 2: jobvector Career DayPlatz 3: konaktivaPlatz 4: JuraConPlatz 5: BondingPlatz 6: AbsolventenkongressÜber den Jobbörsen-KompassDer Jobbörsen-Kompass ist ein Bewertungsportal fürOnline-Jobbörsen im Internet. Unter www.jobboersen-kompass.de bringendie hier gesammelten Kandidaten- und Arbeitgeber-Bewertungen Licht indas Dunkel der richtigen Jobbörsen-Auswahl für Arbeitgeber undJobsucher. Angelegt als Dauerumfrage ist es das erklärte Ziel desPortals für mehr Transparenz in einem manchmal schwer überschaubarenMarkt zu sorgen. Betreiber und Initiator des Jobbörsen-Kompass istCrosswater-Job-Guide, eines der meist gelesenen HR-Fachportale imInternet. Die Teilnahme an diesen Umfragen dauert jeweils nichtlänger als drei bis fünf Minuten und ist unterwww.jobboersen-kompass.de/arbeitgeber-umfrage beziehungsweisewww.jobboersen-kompass.de/bewerber-umfrage erreichbar.Pressekontakt:STAMMPLATZ KommunikationSascha TheisenTelefon 0221/34668237 oder 0175/2453512E-Mail: theisen@stammplatz-kommunikation.deOriginal-Content von: Jobbörsen-Kompass, übermittelt durch news aktuell